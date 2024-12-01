Важность благотворительности и секреты управления большой динамичной компанией: новости бизнеса за 25 ноября — 1 декабря 2024 года

Источник материала: ProBusiness





Конфликты с партнерами, поиск сотрудников и лайфхаки сезонных распродаж. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Рассказали , куда делись нормальные сотрудники и что бизнесу делать в этой ситуации.

Полезное для бизнеса

CEO компании Betera Михаил Герасимович поделился секретами управления быстрорастущим бизнесом. А юрист Александр Степановский объяснил , как решать конфликты с партнерами.

Собрали важное для бизнеса , чтобы не зашиться во время сезонных распродаж.

Истории бизнеса

Этой истории могло бы и не быть, если бы Евгений Коваль с юности не начал искать свой собственный путь в IT-сфере и не встретил партнера Константина, который так же горел идеей создания компании. Сегодня Евгений и Константин сооснователи компании ANX Technologies с бэкграундом в разработке высоконагруженных IT-решений. У компании 35 сотрудников, офис в Минске и планы расширить количество проектов с фокусом на финтех, помогать другим в построении диджитал-стратегий, а также разрабатывать white-label решения и продавать их по всему миру. «Про бизнес» узнал , как компания трижды сменила направление деятельности и чему это научило фаундеров.

На первый взгляд, это совсем обычная история — парень работал в крупной компании, дорос до руководителя и ушел открывать бизнес. Но основатель digital-агентства ConvertMe Иван Никитенко с раннего детства был чистым предпринимателем. Просто он этого не осознавал. Судьба привела его к бизнесу, чему он теперь очень рад. Иван поделился своей историей , а также инсайтами, которые пришли к нему во время развития собственного проекта.

Пять лет назад Разман Петросян позвонил Марине Фармагей по рабочему вопросу (ребята уже знали друг друга и часто пересекались на разных мероприятиях). «Тогда мы и не думали, что этот звонок так перевернет наши творческие пути. Мы поняли, что одинаково хотим масштабности и у нас похожие глобальные цели», — говорит Марина. С тех пор парень и девушка работают вместе под брендом RazmanProduction. Создатели ивент-агентства Минска зарабатывают на необычных ивентах">рассказали «Про бизнес» о развитии своего дела, о конкуренции в белорусской ивент-сфере, о бюджетах и креативных идеях.

Необычное для бизнеса