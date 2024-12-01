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Важность благотворительности и секреты управления большой динамичной компанией: новости бизнеса за 25 ноября — 1 декабря 2024 года
01.12.2024 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Конфликты с партнерами, поиск сотрудников и лайфхаки сезонных распродаж. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
Полезное для бизнеса
CEO компании Betera Михаил Герасимович
Истории бизнеса
Этой истории могло бы и не быть, если бы Евгений Коваль с юности не начал искать свой собственный путь в IT-сфере и не встретил партнера Константина, который так же горел идеей создания компании. Сегодня Евгений и Константин сооснователи компании ANX Technologies с бэкграундом в разработке высоконагруженных IT-решений. У компании 35 сотрудников, офис в Минске и планы расширить количество проектов с фокусом на финтех, помогать другим в построении диджитал-стратегий, а также разрабатывать white-label решения и продавать их по всему миру. «Про бизнес»
На первый взгляд, это совсем обычная история — парень работал в крупной компании, дорос до руководителя и ушел открывать бизнес. Но основатель digital-агентства ConvertMe Иван Никитенко с раннего детства был чистым предпринимателем. Просто он этого не осознавал. Судьба привела его к бизнесу, чему он теперь очень рад. Иван
Пять лет назад Разман Петросян позвонил Марине Фармагей по рабочему вопросу (ребята уже знали друг друга и часто пересекались на разных мероприятиях). «Тогда мы и не думали, что этот звонок так перевернет наши творческие пути. Мы поняли, что одинаково хотим масштабности и у нас похожие глобальные цели», — говорит Марина. С тех пор парень и девушка работают вместе под брендом RazmanProduction. Создатели ивент-агентства Минска зарабатывают на необычных ивентах">рассказали «Про бизнес» о развитии своего дела, о конкуренции в белорусской ивент-сфере, о бюджетах и креативных идеях.
Необычное для бизнеса
Согласно статистике ВОЗ, у каждого сотого ребенка в мире присутствует аутизм. Если переложить эту пропорцию на Беларусь, то в группе риска окажутся примерно 18 тысяч детей, но реальный масштаб проблемы выяснить трудно. Понятно одно — это большая социальная группа людей, которой нужен постоянный уход и безусловная забота в течение всей жизни. Для родителей и родственников такой диагноз всегда становится большим ударом, многие задумываются о суициде на фоне беспомощности и отчаяния. Такой сложный путь от отчаяния до новой цели в жизни прошла Мария Граб, многолетний руководитель благотворительного центра помощи аутичным детям, который помогает более 500 семьям ежегодно. «Про бизнес» поговорил с Марией о ее непростом жизненном пути, негативных стереотипах вокруг аутизма, сложностях управления некоммерческой организацией и
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Важность благотворительности и секреты управления большой динамичной компанией: новости бизнеса за 25 ноября — 1 декабря 2024 года
Конфликты с партнерами, поиск сотрудников и лайфхаки сезонных распродаж. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
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