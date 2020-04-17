Стала известна температура, при которой погибает коронавирус

Источник материала: ОНТ

Коронавирус полностью погибает при воздействии температуры в 92 градуса в течение 15 минут. К данному выводу пришла группа французских учёных из Университета Прованса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ресурс bioRxiv , где опубликованы результаты исследования.





Во время эксперимента исследователям удалось нагреть коронавирус до 60 градусов за час. Однако эксперты заметили, что после такого воздействия некоторые его штаммы всё ещё могли размножаться.





Следует отметить, что нагрев в течение часа до 60 градусов, является стандартным протоколом дезактивации вируса. Его применяют в большинстве лабораторий, в которых исследуются анализы пациентов. Однако полностью дезактивировать коронавирус получилось только после нагрева до 92 градусов в течение 15 минут.





Для проведения эксперимента французские учёные воспользовались клетками почек африканской зелёной обезьяны. Их заразили штаммом коронавируса, который получили от пациента из Германии. Заражённые клетки поместили в две пробирки. В одной была чистая среда, а в другой - белки животного происхождения, которые имитировали реальные, а не стерильные условия.



После того, как нагрели штаммы вируса в чистой среде, они оказались полностью дезактивированы. Однако в нестерильных условиях некоторые из них всё ещё сохранились.

Исследователи предположили, что стандартный протокол может быть эффективен для дезактивации образцов с низкой вирусной нагрузкой. Что касается образцов с высоким содержанием вируса, то этого может не хватить.



Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram