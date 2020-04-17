Беларусь назвали санитарной угрозой для Европы









Французская национальная газета Liberation выпустила статью, в которой Александра Лукашенко обвиняют в том, что он «продолжает делать вид, что эпидемии коронавируса не существует». В связи с этим страну назвали демократической и санитарной угрозой для Европы.





ИноСМИ со ссылкой на текст французской газеты. Кроме того, в статье говорится о том, что медицинским работникам приходится работать в условиях не только нехватки средств, но и страха. Также были поставлены под сомнения официальные данные о количестве зараженных на территории страны. «В разгар эпидемии коронавируса в Европе до сих пор остается бомба замедленного действия», — пишетсо ссылкой на текст французской газеты. Кроме того, в статье говорится о том, что медицинским работникам приходится работать в условиях не только нехватки средств, но и страха. Также были поставлены под сомнения официальные данные о количестве зараженных на территории страны.





Текущую ситуацию французский журналист сравнил с тем, что было в Беларуси 30 лет назад. «В тот момент белорусское руководство отказывалось признавать существование СПИДа и ВИЧ-инфицированных», — говорится в тексте. Согласно информации Liberation, тогда Лукашенко отправил наркоманов (по большей части ВИЧ-инфицированных) в тюрьму, а не стал их лечить.





Первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией на территории Беларуси был выявлен в конце февраля.