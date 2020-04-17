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Беларусь назвали санитарной угрозой для Европы
17.04.2020 10:44 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Александра Лукашенко обвиняют в том, что он не предпринимает мер против распространения коронавируса
Французская национальная газета Liberation выпустила статью, в которой Александра Лукашенко обвиняют в том, что он «продолжает делать вид, что эпидемии коронавируса не существует». В связи с этим страну назвали демократической и санитарной угрозой для Европы.
«В разгар эпидемии коронавируса в Европе до сих пор остается бомба замедленного действия», — пишет
Текущую ситуацию французский журналист сравнил с тем, что было в Беларуси 30 лет назад. «В тот момент белорусское руководство отказывалось признавать существование СПИДа и ВИЧ-инфицированных», — говорится в тексте. Согласно информации Liberation, тогда Лукашенко отправил наркоманов (по большей части ВИЧ-инфицированных) в тюрьму, а не стал их лечить.
Первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией на территории Беларуси был выявлен в конце февраля.
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Александра Лукашенко обвиняют в том, что он не предпринимает мер против распространения коронавируса
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