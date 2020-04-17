Беларусы в марте забрали из банков 650 млн рублей и 125 млн долларов









снизились переводные рублевые депозиты, то есть, в основном, средства людей на их банковских карточках: на 457,9 млн. рублей (14,7%) — до 2 647,6 млн. рублей. Больше всегопереводные рублевые депозиты, то есть, в основном, средства людей на их банковских карточках: на 457,9 млн. рублей (14,7%) — до 2 647,6 млн. рублей.





В то же время, срочные рублевые вклады физических лиц в марте уменьшились на 191,7 млн. рублей (3,6%) и составили на 1 апреля 5 103,2 млн. рублей.





При этом сократилась и величина наличных денег в обороте: на 70,3 млн. рублей (1,9%) — до 3 535,5 млн. рублей. То есть, жители РБ конвертировали в валюту и свои запасы наличных.





Кроме покупки валюты , жители Беларуси тратили деньги на приобретение товаров в связи с опасениями введения карантина и возникновения дефицита товаров из-за эпидемии коронавируса.





активно забирали из банков не только рублевые средства, но и валютные вклады, величина которых сократилась на 125 млн. долларов. Однако в марте физические лицаиз банков не только рублевые средства, но и

При этом срочные вклады населения в иностранной валюте за месяц уменьшились на 140,3 млн. долларов (2,3%) и составили на 1 апреля 6 032,1 млн. долларов. В то же время, величина переводных валютных депозитов, то есть, в основном, средств на банковских карточках, даже увеличилась на 15,4 млн. долларов (1,1%) — до 1 422,9 млн. долларов.



Если отток рублевых вкладов населения из банков можно объяснить покупками валюты и продовольственных товаров, то изъятие валютных вкладов имеет другую причину.

Многие люди, по-видимому, решили воспользоваться удобной ситуацией с высоким курсом доллара для совершения покупок товаров. При этом значительная часть этих приобретений была совершена, возможно, в России.

Юридические лица находились в совершенно другой ситуации. Они накапливали валюту, конвертируя в нее рубли, получаемые от роста объемов торговли на внутреннем рынке. Народ бросился в магазины делать запасы на случай эпидемии, а предприятия превратить рублевую выручку в валюту, для оплаты импорта в будущем.

В результате величина переводных валютных депозитов белорусских предприятий увеличились за месяц на 466,7 млн. долларов (24,7%) и достигла 2 352,9 млн. долларов.

А срочные депозиты юридических лиц выросли всего на 21,8 млн. долларов (1%) — до 2 188 млн. долларов. Таким образом, предприятия копят деньги на текущих счетах, то есть готовятся их оперативно использовать.

В сумме валютные депозиты физических и юридических лиц за март увеличились на 363,5 млн. долларов (3,1%) — до 11 995,8 млн. долларов.











