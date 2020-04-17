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Лукашенко о ситуации с коронавирусом в Беларуси: Сегодня маленький лучик надежды забрезжил
17.04.2020 11:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в ситуации с коронавирусом «сегодня появился маленький лучик надежды»,
— Самое главное — мы пока справляемся. Сегодня маленький лучик надежды забрезжил. Особенно в Минске. У нас уже больше освободилось коек, чем мы госпитализировали людей. Самое главное — не допустили всплеска, — сказал Лукашенко.
Обращаясь к губернатору Гродненской области Владимиру Кравцову, президент сказал:
— По заразе, знаю, лучше других областей выглядите. Пока молодцы. Но расслабляться ни в коем случае нельзя. Потому что вы видите, что этот COVID превратился в политику. Я этого ожидал.
Президент считает, что в нынешней ситуации крайне важно сохранить трудовые коллективы на предприятиях, и обещает оказать финансовую поддержку из республиканского бюджета и направить средства в области, чтобы губернаторы на местах распределили эту поддержку тем, кто в этом нуждается.
В Беларуси, по данным на 16 апреля,
Рост количества заболевших Минздрав связывает с тем, что стали проводить больше тестов. По прогнозу замминистра здравоохранения Елены Богдан, ситуация с регистрацией
Накануне в ВОЗ выразили
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