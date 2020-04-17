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Лукашенко о ситуации с коронавирусом в Беларуси: Сегодня маленький лучик надежды забрезжил

17.04.2020 11:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в ситуации с коронавирусом «сегодня появился маленький лучик надежды», сообщает его пресс-служба. Президент 17 апреля совершает рабочую поездку в Гродненскую область.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Самое главное — мы пока справляемся. Сегодня маленький лучик надежды забрезжил. Особенно в Минске. У нас уже больше освободилось коек, чем мы госпитализировали людей. Самое главное — не допустили всплеска, — сказал Лукашенко.

Обращаясь к губернатору Гродненской области Владимиру Кравцову, президент сказал:

— По заразе, знаю, лучше других областей выглядите. Пока молодцы. Но расслабляться ни в коем случае нельзя. Потому что вы видите, что этот COVID превратился в политику. Я этого ожидал.

Президент считает, что в нынешней ситуации крайне важно сохранить трудовые коллективы на предприятиях, и обещает оказать финансовую поддержку из республиканского бюджета и направить средства в области, чтобы губернаторы на местах распределили эту поддержку тем, кто в этом нуждается.

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В Беларуси, по данным на 16 апреля, обнаружено 4204 инфицированных коронавирусом (+ 476 за сутки), умерли 40 человек. Коронавирус диагностирован у 116 детей.

Рост количества заболевших Минздрав связывает с тем, что стали проводить больше тестов. По прогнозу замминистра здравоохранения Елены Богдан, ситуация с регистрацией от 300 до 400 случаев COVID-19 в сутки в Беларуси продлится еще две-три недели. 15 апреля появился приказ Минздрава о том, что пациенты с легким и бессимптомным течением COVID-19 и нетяжелыми пневмониями, не связанными с коронавирусом, будут лечиться на дому. По прогнозу главы Минздрава Владимира Караника, пик заболеваемости придется на конец апреля — начало мая.

Накануне в ВОЗ выразили беспокойство из-за ситуации с COVID-19 в Беларуси, России, Украине, Великобритании, Турции и других.

 
Теги: Минск
 
 
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«Самое главное - мы пока справляемся. Сегодня маленький лучик надежды забрезжил. Особенно в Минске. Самое главное - не допустили всплеска».
 
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