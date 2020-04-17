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Коронавирус в Беларуси: Минздрав обнародовал статистку по регионам на 17 апреля

17.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Коронавирус в Беларуси: Минздрав обнародовал статистку по регионам на 17 апреля

Больше всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Минске.

Об этом сообщил министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник во время брифинга в пятницу, 17 апреля.

По данным главы Минздрава, на утро 17 апреля в республике зарегистрированы 4779 случаев лабораторного подтверждения коронавирусной инфекции. Наибольшее количество случаев наблюдается в городе Минске – 2308 случаев.

На втором месте идет Витебская область – 1282, затем следует Минская область — 588.

Министр отметил, что в других регионах таких случаев значительно меньше. Так, в Могилевской области – 217 случаев, Гомельской – 193, Брестская область — 112 случаев, Гродненская — 79 случаев.

Также Караник прокомментировал ситуацию в Осиповичах и Мяделе. По словам министра, в Осиповичах ситуация стабильно контролируемая, там зарегистрировано 32 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции, 12 из них — у медработников. Завоз произошел от одного из сотрудников медучреждения, который инфицировался во время своей поездки за пределы Осиповичей.

В Мядельском районе, где 7 апреля был зарегистрирован первый случай коронавируса, очаг, по словам министра, локализован. Там 65 подтвержденных случаев.

#коронавирус
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Теги: Минск
 
 
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Больше всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Минске. Об этом сообщил министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник во...
 
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