Коронавирус в Беларуси: Минздрав обнародовал статистку по регионам на 17 апреля

Источник материала: Полымя





Больше всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Минске.

Об этом сообщил министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник во время брифинга в пятницу, 17 апреля.

По данным главы Минздрава, на утро 17 апреля в республике зарегистрированы 4779 случаев лабораторного подтверждения коронавирусной инфекции. Наибольшее количество случаев наблюдается в городе Минске – 2308 случаев.

На втором месте идет Витебская область – 1282, затем следует Минская область — 588.

Министр отметил, что в других регионах таких случаев значительно меньше. Так, в Могилевской области – 217 случаев, Гомельской – 193, Брестская область — 112 случаев, Гродненская — 79 случаев.

Также Караник прокомментировал ситуацию в Осиповичах и Мяделе. По словам министра, в Осиповичах ситуация стабильно контролируемая, там зарегистрировано 32 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции, 12 из них — у медработников. Завоз произошел от одного из сотрудников медучреждения, который инфицировался во время своей поездки за пределы Осиповичей.

В Мядельском районе, где 7 апреля был зарегистрирован первый случай коронавируса, очаг, по словам министра, локализован. Там 65 подтвержденных случаев.