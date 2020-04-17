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The Guardian написала лучший текст о волонтёрах, которые спасают Беларусь от эпидемии

17.04.2020 15:06 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Британское издание The Guardian, как и многие другие иностранные СМИ, выпустило материал о том, что происходит в Беларуси на фоне коронавируса. Только в отличие от множества других язвительных или возмущенных публикаций этот текст посвятили волонтерам – и тому, как они в буквальном смысле спасают страну. Мы полностью перевели статью и предлагаем прочитать ее вам.

«Систему здравоохранения в Беларуси поддерживают волонтеры и краудфандинговые кампании, поскольку страна борется с пандемией коронавируса, которую признавать президент не находит в себе сил. Беларусь уже попала во многие заголовки международных СМИ из-за своей запоздалой реакции на коронавирус. Она единственной в Европе проводит футбольные матчи, так как Александр Лукашенко считает вирус «психозом». «Никто в нашей стране не умрет от коронавируса», – публично заявил Лукашенко на прошлой неделе.

Тем временем правозащитник и волонтер Андрей Стрижак основал проект #bycovid19 – для сбора денег, покупки и поставок оборудования и защитной одежды для врачей и другого медперсонала, который находится на передовой в борьбе с эпидемией. [#bycovid19 –] одна из многих инициатив местных негосударственных организаций и бизнеса.

«Наша цель – добиться, чтобы эта система не рухнула, – говорит Стрижак. – Во многих местах – например, в Витебске – мы наблюдаем, что ситуация крайне тяжелая, даже критическая. Там множество больных, заразились и многие медики».

В условиях нехватки ресурсов и на фоне того, что на черном рынке за одну маску просят около 37 рублей, Андрей Стрижак и его команда из десятка добровольцев и независимых организаций собрали свыше 300 тысяч рублей – и потратили их на закупку 27 тысяч респираторов, а также СИЗ и медицинского оборудования. «Главная сложность с респираторами, – признается он. – Если вы посмотрите на официальные цифры правительства, [то увидите], что значительную часть [от всего объема] составляют наши поставки».

Один врач в Витебске, где произошла мощная вспышка, сказал, что некоторые больницы не оснащались для борьбы с эпидемией, поэтому десятки медработников заболели. 

Резкие замечания президента разожгли критику на тему того, что Беларусь, у которой нет выхода к морю, с населением в 9,5 миллиона человек не подготовилась [к приходу вируса] должным образом. [Вчера] Министерство здравоохранения страны сообщило о 4204 подтвержденных случаях коронавируса и 40 смертельных исходах. Причем количество эпизодов пропорционально растет быстрее, чем у многих соседей Беларуси.

Волонтеры же подчеркивают, что их работа не связана с политикой. И добавляют, что Минздрав все чаще готов принимать их помощь. Один из волонтеров признался: крепнет понимание того, что «общество больше не смирится с замалчиванием [данных об эпидемии]».

Пока кризис усугубляется, появились десятки локальных кампаний по закупке и производству СИЗ, денежной поддержке местных сообществ и объединения, дающие скидки на поездки или заботящиеся о пожилых (и других людях из групп риска). Одна из минских компаний, Hackerspace, печатает на 3D-принтерах медицинские щитки для сотрудников больниц.

«Прямо сейчас нам всем важно действовать как можно быстрее, потому что в Беларуси болезнь развивается с невероятной скоростью, – подчеркнула Екатерина Синюк, глава медиаплатформы «Имена», которая также присоединилась к кампании #bycovid19. – Эта чрезвычайная ситуация привела к тому, что если сначала власти изредка сотрудничали с нами, то теперь они открыто просят нас о помощи. Впервые ощущается, что все стремятся к одной цели».

Одна из таких просьб была адресована владельцам бизнесов: их призвали производить маски своими силами, а не покупать за рубежом. «Мы все столкнулись с самой масштабной задачей, которую нам когда-либо давали, – отметил один бизнесмен, которому поручили изготавливать маски. – Все ломают голову над тем, как это организовать». Между тем Стрижак надеется, что кризис укрепит доверия правительства к негосударственным организациям. «Мы и дальше будем работать, пока не увидим, что власти реально контролируют ситуацию, а у медиков есть все необходимое, чтобы спасать людей без страха за себя», – резюмировал он.

 
Теги: Витебск
 
 
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Британское издание The Guardian, как и многие другие иностранные СМИ, выпустило материал о том, что происходит в Беларуси на фоне коронавируса. Только в отличие от...
 
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