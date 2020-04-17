ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Не ходите на могилы, чтобы их не стало еще больше. Брифинг Минздрава – очень кратко

17.04.2020 15:06 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Сегодня, 17 апреля, прошел уже традиционный пятничный пресс-брифинг Минздрава. На вопросы журналистов отвечали министр здравоохранения Владимир Караник, Замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна и начальник главного управления организации медицинской помощи Александр Пацеев. KYKY посмотрел брифинг и записал всё очень кратко. 

Самое главно со стрима: 

Сегодня в Беларусь прислали гуманитарную помощь от Китая, так что при любом развитии ситуации препаратов для оказания помощи пациентам с COVID-19 стране хватит – в этом уверен Министр здравоохранения. А еще он уверен, что в Витебске и Витебской области ситуация стабилизировалась и «стоит ждать снижения количество диагнозов «пневмония», потому Минздраву удалось взять ситуацию под контроль. 

Статистика зараженных в Беларуси по областям такая: 

  • Минск - 2308 случаев,
  • Витебская обл. – 1282,
  • Минская обл. – 588,
  • Могилевская – 217.
  • Гомельская – 193,
  • Брестская – 112,
  • Гродненская – 79.

Скоро в Беларуси можно будет платно пройти тест на коронавирус (кто этого хочет).

На 17 апреля в Беларуси 90 работников минской скорой помощи заражены коронавирусом. 20 из них – среди выездных бригад, остальные – среди аппарата управления. Министр уверен, что руководство страны понимает в каких условиях работает медперсонал, и говорит, что за их риск «сумма доплаты существенная». 

Минздрав не считает, что пациентов, которые переболели COVID-19 рано выписывают. Все, кого отпустили из больниц, – «здоровые, их не надо бояться». В Беларуси уже 702 случая нарушения самоизоляции. В отношении семи человек начат административный процесс. Два человека уже получили штраф – две базовые или 50,5 рублей. Максимальная сумма штрафа за нарушение самоизоляции – 30 базовых или 810 рублей. Минздрав напоминает, что «есть еще уголовная ответственность за нарушение норм и правил, приведших к заболеванию или смерти другого человека». 

Сейчас для Минздрава самый большой риск – радуница. Министр здравоохранения просит людей не посещать кладбища, чтобы «могил не стало еще больше». 

Вопросы от журналистов:  

Спустя 50 минут стрима Минздрав перешел к вопросам от журналистов, но уточнил, что времени на них осталось мало. 

Вопрос от БТ1: Каковы результаты мониторинга клиник на готовность принять пациентов с COVID-19? 

Владимир Караник: Ситуация неплохая, недостатки выявляются и устраняются. 

Вопрос от Onliner: Cколько зараженных медиков в стране, можете озвучить цифры? И есть ли летальные случаи?  

Владимир Караник: На вчерашнее утро – 419 случаев заражения среди медиков. 
По летальным случаями, среди врачей в Минске – не выявлено, по Витебской области – еще проводятся расследования. Все случаи у нас на контроле. 

Вопрос от «КП»: Какие сопутствующие патологии чаще всего встречаются у людей, которые умерли от коронавируса? 

Александр Пацеев: Ожирение, сахарный диабет, ишемическая, коронарная болезнь сердца, болезни бронхо-легочной системы, бронхиальной астмы, онкология, аутоиммунные заболевания. Курение. 

Вопрос от «Радыё Свабода»: Какие вы можете дать рекомендации по продлению каникул – надо или не надо? Еще объявили о республиканском субботнике...

Владимир Караник: Не забывайте, что вы находитесь на брифинге в Минздраве. Эти вопросы нужно задавать Министерству образования. Часть школ, у кого нет возможности проводить обучение дистанционно, вернуться к прежнему режиму работы. Еще часть школ будет рассматривать дистанционное обучение. Мы делаем все, чтобы обеспечить безопасность детей 

Вопрос от «Радыё Свабода»: А парад и субботник? 

Владимир Караник: Решение о падаре принимает не Минздрав. Православных с наступающей пасхой. 

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня, 17 апреля, прошел уже традиционный пятничный пресс-брифинг Минздрава. На вопросы журналистов отвечали министр здравоохранения Владимир Караник,...
 
Новости дня
Новости
 
«Чувствую себя абсолютно свободным человеком». Огородники о любви к грядкам, даче и деревне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

16.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
17.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика