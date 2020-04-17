Не ходите на могилы, чтобы их не стало еще больше. Брифинг Минздрава – очень кратко

Источник материала: KYKY

Сегодня, 17 апреля, прошел уже традиционный пятничный пресс-брифинг Минздрава. На вопросы журналистов отвечали министр здравоохранения Владимир Караник, Замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна и начальник главного управления организации медицинской помощи Александр Пацеев. KYKY посмотрел брифинг и записал всё очень кратко.

Самое главно со стрима:

Сегодня в Беларусь прислали гуманитарную помощь от Китая, так что при любом развитии ситуации препаратов для оказания помощи пациентам с COVID-19 стране хватит – в этом уверен Министр здравоохранения. А еще он уверен, что в Витебске и Витебской области ситуация стабилизировалась и «стоит ждать снижения количество диагнозов «пневмония», потому Минздраву удалось взять ситуацию под контроль.

Статистика зараженных в Беларуси по областям такая:

Минск - 2308 случаев,

Витебская обл. – 1282,

Минская обл. – 588,

Могилевская – 217.

Гомельская – 193,

Брестская – 112,

Гродненская – 79.

Скоро в Беларуси можно будет платно пройти тест на коронавирус (кто этого хочет).

На 17 апреля в Беларуси 90 работников минской скорой помощи заражены коронавирусом. 20 из них – среди выездных бригад, остальные – среди аппарата управления. Министр уверен, что руководство страны понимает в каких условиях работает медперсонал, и говорит, что за их риск «сумма доплаты существенная».

Минздрав не считает, что пациентов, которые переболели COVID-19 рано выписывают. Все, кого отпустили из больниц, – «здоровые, их не надо бояться». В Беларуси уже 702 случая нарушения самоизоляции. В отношении семи человек начат административный процесс. Два человека уже получили штраф – две базовые или 50,5 рублей. Максимальная сумма штрафа за нарушение самоизоляции – 30 базовых или 810 рублей. Минздрав напоминает, что «есть еще уголовная ответственность за нарушение норм и правил, приведших к заболеванию или смерти другого человека».

Сейчас для Минздрава самый большой риск – радуница. Министр здравоохранения просит людей не посещать кладбища, чтобы «могил не стало еще больше».

Вопросы от журналистов:

Спустя 50 минут стрима Минздрав перешел к вопросам от журналистов, но уточнил, что времени на них осталось мало.

Вопрос от БТ1: Каковы результаты мониторинга клиник на готовность принять пациентов с COVID-19?

Владимир Караник: Ситуация неплохая, недостатки выявляются и устраняются.

Вопрос от Onliner: Cколько зараженных медиков в стране, можете озвучить цифры? И есть ли летальные случаи?

Владимир Караник: На вчерашнее утро – 419 случаев заражения среди медиков.

По летальным случаями, среди врачей в Минске – не выявлено, по Витебской области – еще проводятся расследования. Все случаи у нас на контроле.

Вопрос от «КП»: Какие сопутствующие патологии чаще всего встречаются у людей, которые умерли от коронавируса?

Александр Пацеев: Ожирение, сахарный диабет, ишемическая, коронарная болезнь сердца, болезни бронхо-легочной системы, бронхиальной астмы, онкология, аутоиммунные заболевания. Курение.

Вопрос от «Радыё Свабода»: Какие вы можете дать рекомендации по продлению каникул – надо или не надо? Еще объявили о республиканском субботнике...

Владимир Караник: Не забывайте, что вы находитесь на брифинге в Минздраве. Эти вопросы нужно задавать Министерству образования. Часть школ, у кого нет возможности проводить обучение дистанционно, вернуться к прежнему режиму работы. Еще часть школ будет рассматривать дистанционное обучение. Мы делаем все, чтобы обеспечить безопасность детей

Вопрос от «Радыё Свабода»: А парад и субботник?

Владимир Караник: Решение о падаре принимает не Минздрав. Православных с наступающей пасхой.