Смотрите, как изменился модный пригород Минска. Кстати, а сколько тут стоят квартиры на вторичке?

Если вы давно не были в Зеленой гавани, то готовьтесь удивляться. Сегодня жилой комплекс – это уже не закрытый поселок с двумя улочками респектабельных коттеджей, а полноценный микрорайон с большим количеством разнообразных домов: от таунхаусов до девятиэтажек. Мы прогулялись по строящимся кварталам Зеленой гавани, оценили масштабы застройки, а заодно узнали, почем тут продают жилье на вторичке.
К строительству жилого комплекса Зеленая гавань компания «А-100 Девелопмент» приступила в 2018 году. Район сразу позиционировался, как нечто новое для белорусов: малоэтажные кварталы, современная архитектура, модное благоустройство, огромное количество зелени – и все это в нескольких километрах от МКАД.
Первыми в микрорайоне выросли коттеджи и таунхаусы, а затем застройщик приступил к строительству 3-9 этажных жилых домов. Сегодня первые ситихаусы Зеленой гавани давно обжиты. За прошедшие годы было возведено шесть очередей комплекса. А сейчас строители работают уже над седьмым кварталом Зеленой гавани.
С открытием новой дороги, приходом в квартал маршрутки и сдачи в эксплуатацию большого количества домов Зеленая гавань стала более открытой. Времена, когда к жилым домам или офису продаж можно было попасть через КПП и строгого охранника, давно в прошлом.
Мы начинаем нашу прогулку и обращаем внимание на широкие тротуары, покошенные газоны, современные остановки. Все как в городе, но при этом вокруг – настоящий лес.
Вместе с новоселами в квартал приходит и инфраструктура. Недавно тут появился новый детский сад. Также здесь уже работает магазин, кофейня Kava la pechi, салон красоты, а по выходным приезжает фермерский рыночек «Усё сваё». Совсем скоро в комплексе появится и аптека. Что касается школы, то эта перспектива ближайших лет.
Мы проходим по улицам Серебряный лес и Лавандовой и понимаем, что тут вырисовывается Новая Боровая «на минималках». Ведь на первых этажах домов здесь также запланирована различная инфраструктура – кофейни, салоны красоты, магазинчики.
В конце улицы Лавандовой к сдаче практически готов первый паркинг. Помимо собственно машино-мест, в том числе и с зарядками для электричек, в паркинге откроется тренажерный зал, а также кафе и мастерские, где жители смогут заниматься творчеством.
Приближаемся к гольф-полям, рядом с которыми расположились таунхаусы. Кстати, жилье такого формата пользуется большой популярностью. За танхаусами можно рассмотреть и урбан-виллы –трехэтажные, монолитные дома, рассчитанные всего на девять квартир.
Замечаем эффектный красный дом – это шестая очередь строительства, квартал «Горный ручей». В семиэтажке предусмотрены большие балконы, террасы, просторные комнаты, трехметровые потолки. Все жилье здесь также почти распродано.
На улице Лавандовой строится и еще один паркинг. В нем также будут встроенные помещения – прокат, химчистка, бытовые услуги, пункт выдачи.
Между всеми группками домов предусмотрены своеобразные зеленые коридоры – отличные места для прогулок. А возле одного из домов на пригорке устроен целый отель для насекомых.
Что тут продается?
Сейчас на вторичном рынке в Зеленой гавани продается около 10 квартир с отделкой по стоимости от 116 до 500 тысяч долларов.
Самый экономичный вариант – двухкомнатная квартира площадью 57 квадратных метров в семиэтажном доме 2024 года. Планировка квартиры включает в себя две жилые комнаты, кухню, раздельный санузел, прихожую и лоджию. Двушка находится четвертом этаже дома, и в ней уже выполнена отделка от застройщика – окрашенные стены, подвесной потолок, ударопрочный ламинат, плитка в санузле. Мебели и кухни в квартире нет, зато есть полностью оборудованный санузел. Стоит такая квартира 116 тысяч долларов (2023 доллара – за метр).
В новом квартале «Мелодия леса» продается евродвушка на третьем этаже. Площадь жилья составляет 39 квадратных метров. В квартире, состоящей из кухни-гостиной и спальни, сделан современный ремонт. Жилье обставлено мебелью и техникой (кондиционер, посудомоечная машина, стиральная машина, холодильник, фильтр питьевой воды), кровать с ортопедическим матрасом. Стоимость квартиры – 127 тысяч долларов (3240 долларов – за метр).
Самое дорогостоящее предложение из готовых – это лайнхаус с собственным участком. Площадь блокированного жилого дома составляет 152 квадратных метра. Дом оборудован четырьмя кондиционерами, четырьмя телевизорами и мощной акустической системой для кинотеатра. Для отдыха и уюта есть декоративный камин с увлажнителем воздуха, а также множество подсветки, все картины в доме написаны под заказ. Мастер-спальня оснащена дорогим итальянским матрасом и просторной гардеробной комнатой. На участке расположена просторная терраса, а также 35 туй. На придомовой территории имеется 2 парковочных места с возможностью зарядки электромобиля. Стоит такой дом 500 тысяч долларов (3283 доллара – за метр).
Найти подходящие квартиры в новых жилых комплексах поможет наш обзор по новостройкам Минска. Этот продукт подготовлен аналитиками Realt и точно пригодится тем, кто сейчас изучает рынок новостроек столицы.