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Лукашенко: Не то что друзей, даже сочувствующих у нас в мире очень мало
17.04.2020 15:30 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Лукашенко не нравится критика его мер борьбы с COVID-19 в Беларуси
Александр Лукашенко сегодня в очередной раз заявил, что страна пошла своим путем, на этот раз в борьбе с распространением коронавируса COVID-19.
Лукашенко в пятницу находился с рабочей поездкой в Гродненской области. Там он в частности, отметил, что порой, в том числе за рубежом, высказываются нарекания, что в Беларуси не борются с коронавирусом "так, как все".
"В то же время (критикуют – ред.), не зная о том, как мы вообще живем тут и как боремся. Особенно наши родные братья на востоке уж так озабочены... Поэтому ни в коем случае расслабляться не надо. Не то что друзей, а даже сочувствующих у нас в мире очень мало… Не тем путем пошли, видите ли. Чтобы идти путем Беларуси, надо иметь систему. А систему, даже в постсоветских республиках, кроме нас, разрушили напрочь", - утверждает Лукашенко.
По его словам, в этих странах уничтожены инфекционные больницы, специалисты разъехались, а обучением микробиологов, вирусологов, эпидемиологов никто не занимался. "Теперь пожинают плоды. И в нас камни бросают", - цитирует Лукашенко
По данным на утро 17 апреля, в Беларуси официально выявлено 4789 случаев заражения коронавирусом, в том числе сообщается о 42 умерших пациентах.
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Лукашенко не нравится критика его мер борьбы с COVID-19 в Беларуси
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