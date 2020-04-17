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"Эта зараза есть в Беларуси и все серьезно" Жительница Витебска в одной больнице с пневмонией, муж умер в другой с коронавирусом
17.04.2020 16:34 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Светлане 40 лет. Сейчас она лежит в одной из витебских больниц с "пневмонией". Ее 53-летний муж умер в другой больнице с подтвержденным коронавирусом.
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Как заболел Игорь
"Сначала у него была температура и диарея. Это были выходные. Через несколько дней все нормализовалось. Он ходил на работу. Начался небольшой кашель, температура прыгала. Позже заболела я. Просто пришла с работы, и началось...
Игорю я вызвала врача. Она сказала пить "Ангримакс". Прошло пару дней, лучше мужу не было, я снова вызвала врача, не пустила его на работу. Попросила направление на снимки ему и мне.
Это было в понедельник, 6 апреля. У него нашли пневмонию, у меня — нет. Игорь не хотел ложиться в больницу. Говорил, что не вернется оттуда. Кто бы мог подумать... Мы сели в машину и поехали в больницу. Машина так и стоит там на стоянке. Я плохо себя чувствовала. Провела его ко входу и пошла на троллейбус.
Позже стало известно, что у него тест на коронавирус положительный».
Как заболела я и умер Игорь
"В четверг, 9 апреля, я снова вызвала врача, попросила направление на снимок. Однако не было сил идти, решила, что пойду завтра. Пневмония. Поехала в больницу. В пятницу Игоря перевели в интенсивную терапию, так как ему не хватало воздуха, чтобы дышать.
Во вторник, 14 апреля, его перевели в реанимацию. Я с ним разговаривала, если можно так сказать. Это было в 14.00. В 15.00 мне позвонил мой двоюродный брат - он работает в той больнице, сказал, что состояние у Игоря тяжелое, но стабильное, что врачи сделают все, что нужно, и подключат к аппарату искусственной вентиляции легких.
Все это было сделано, так как Игорь перестал поддерживать со мной связь. Я не сомневаюсь, так как брат просил, и Игорь говорил, что если выйдет, то напишет благодарность врачам.
Но в час ночи Игоря не стало. Утром я ждала звонка своего брата, он выразил соболезнования. Из больницы мне так никто и не позвонил. Первый звонок был из морга. Это реалии. Человек умер в час ночи, а в 10.00 утра ты ничего еще не знаешь".
Он вытащил меня из онкологии
"Почти 8 лет назад Игорь вытащил меня из онкологии. Ко мне туда он ходил, как на работу, утром и вечером. Мы много чего пережили вместе. Мы почти всегда были вместе.
Со мной он пришел к Богу, после моей болезни. Несмотря на то, что он был православным, ходил со мной в костел и на исповедь, хотя, как говорила моя бабушка, "крестился по-православному". Бог один, и мы отмечали и католические, и православные праздники.
Когда ездили в Миоры к моей маме, обязательно заезжали, как он говорил, к Ефросинье в монастырь (Ефросиньей звали его маму).
После очередного медосмотра в онкологии у меня обнаружили рецидив. Я вышла на работу, прошло три месяца после лечения. Снова началась "химия". Перед этой проверкой мне приснился сон, в котором я видела святую Ефросинью, и она сказала, что поможет мне.
После одного курса химиотерапии меня отправили на проверку. Чтобы кто-нибудь видел глаза докторши, она была в шоке и говорила: "Потрясающий результат! Это невозможно!" С тех пор я знаю, что у Бога нет ничего невозможного...
Игорь очень любил церковные фестивали. Мы ездили в Будслав, Браслав, Шумилино. Помню, как он гордился, когда нес хоругвь на праздник Божьего Тела. Был у Игоря любимый анекдот про самого себя.
Впервые, когда он пришел в костел со мной, не знал, как себя вести. Я сказала: Делай то, что и все люди. Когда же пришло время передать "знак покоя", Игорь говорил "Здравствуйте!" Потому что не понял, что значит передать знак покоя. В общем он любил шутить"
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