Ученые нашли способ остановить коронавирус в теле человека

Источник материала: ОНТ

Инъекция «ложных белков» может остановить заражение клеток коронавирусом COVID-19 в организме, пишет Daily Mail со ссылкой на новое исследование ученых из Университета Лестера.

Эксперты пришли к выводу, что коронавирус проникает в организм через рецепторы на поверхности клеток дыхательных путей (они известны как рецепторы ACE-2).

По словам ученых, эти рецепторы обеспечивают доступ к кровотоку и «облегчают» вирусу путь к заражению. И теперь ученые работают над созданием «ложных белков», имитирующих ACE-2, которые хотят вводить в организм человека, чтобы заманить в эти белки коронавирус и заставить его атаковать их, а не ткани легких.

Эксперты полагают, что такие «ложные белки» смогут впитать в себя вирусы прямо в организме и таким образом препятствовать развитию симптомов COVID-19.

«Создавая привлекательный белок-приманку для вируса, мы стремимся блокировать способность этого вируса заражать клетки и тем самым защищать функцию рецепторов на поверхности клеток», – сказал профессор Ник Бриндл из Университета Лестера.

Он отметил: если этот подход будет успешным, то можно будет предотвратить новые случаи этой болезни во всем мире.

Тем временем, как отмечает издание, другие ученые пытаются вовсе избавить от рецепторов ACE-2 организм людей, чтобы эффективно закрыть «дверь» для коронавируса. В частности, этот подход проверяют две американские комапнии Alnylam Pharmaceuticals и Vir Biotechnology.

Они рассчитывают, что приглушив рецептор ACE-2, вирус не сможет заразить нужные клетки, потому что он не сможет добраться до них через этот рецептор.

Однако у этого подхода могут быть опасные побочные эффекты. Снижение уровня рецепторов ACE-2 может иметь непредвиденные последствия, особенно потому, что они имеют решающее значение для регулирования артериального давления у здоровых людей.

Исследования продолжаются, поскольку нужно много подобных работ для определения четкой картины. Тем временем ученые из Университета Лестера ожидают ранние результаты от своего исследования в течение следующих 12 недель.

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