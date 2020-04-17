Романчук о субботнике: Это открытый вызов обществу и плевок в него

- Постановление Совета Министров № 233 от 16 апреля 2020г. «О проведении республиканского субботника в 2020 году» - это особый документ белорусской власти.





Проводить субботник 25 апреля в разгар пандемии – это как заставлять идти на майскую демонстрацию по минному полю.





Это моральное, гражданское дно белорусской власти.





Это открытый вызов обществу и плевок в него.





Это наглый «игнор» белорусских и иностранных врачей, а также учёных-эпидемиологов.





Это пренебрежение базовыми правилами борьбы с пандемией.





Это нарочитое увеличение угрозы жизни и здоровью людей без острой необходимости.





Это самодурство и сумасбродство правителей страны.





Это номенклатурное «начхать» на открытые нервы и чувства людей.





Это «наплевать» на риски и судьбы, совсем по-садистски.





Это чиновничье «накашлять» на ваши марлевые повязки, народец.





Это бюрократическое «по фигу» на народное «по сердцу».





После постановления правительства № 233 о проведении субботника 25 апреля предлагаю считать белорусскую власть иностранной, экспериментальной, чуждой Республике Беларусь.