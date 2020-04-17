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Романчук о субботнике: Это открытый вызов обществу и плевок в него

17.04.2020 17:04 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экономист Ярослав Романчук прокомментировал решение властей провести в Беларуси субботник в разгар эпидемии коронавируса

- Постановление Совета Министров № 233 от 16 апреля 2020г. «О проведении республиканского субботника в 2020 году» - это особый документ белорусской власти.

Проводить субботник 25 апреля в разгар пандемии – это как заставлять идти на майскую демонстрацию по минному полю.

Это моральное, гражданское дно белорусской власти.

Это открытый вызов обществу и плевок в него.

Это наглый «игнор» белорусских и иностранных врачей, а также учёных-эпидемиологов.

Это пренебрежение базовыми правилами борьбы с пандемией.

Это нарочитое увеличение угрозы жизни и здоровью людей без острой необходимости.

Это самодурство и сумасбродство правителей страны.

Это номенклатурное «начхать» на открытые нервы и чувства людей.

Это «наплевать» на риски и судьбы, совсем по-садистски.

Это чиновничье «накашлять» на ваши марлевые повязки, народец.

Это бюрократическое «по фигу» на народное «по сердцу».

После постановления правительства № 233 о проведении субботника 25 апреля предлагаю считать белорусскую власть иностранной, экспериментальной, чуждой Республике Беларусь.
 
 
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Экономист Ярослав Романчук прокомментировал решение властей провести в Беларуси субботник в разгар эпидемии коронавируса
 
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