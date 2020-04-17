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Романчук о субботнике: Это открытый вызов обществу и плевок в него
17.04.2020 17:04 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Экономист Ярослав Романчук прокомментировал решение властей провести в Беларуси субботник в разгар эпидемии коронавируса
- Постановление Совета Министров № 233 от 16 апреля 2020г. «О проведении республиканского субботника в 2020 году» - это особый документ белорусской власти.
Проводить субботник 25 апреля в разгар пандемии – это как заставлять идти на майскую демонстрацию по минному полю.
Это моральное, гражданское дно белорусской власти.
Это открытый вызов обществу и плевок в него.
Это наглый «игнор» белорусских и иностранных врачей, а также учёных-эпидемиологов.
Это пренебрежение базовыми правилами борьбы с пандемией.
Это нарочитое увеличение угрозы жизни и здоровью людей без острой необходимости.
Это самодурство и сумасбродство правителей страны.
Это номенклатурное «начхать» на открытые нервы и чувства людей.
Это «наплевать» на риски и судьбы, совсем по-садистски.
Это чиновничье «накашлять» на ваши марлевые повязки, народец.
Это бюрократическое «по фигу» на народное «по сердцу».
После постановления правительства № 233 о проведении субботника 25 апреля предлагаю считать белорусскую власть иностранной, экспериментальной, чуждой Республике Беларусь.
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Экономист Ярослав Романчук прокомментировал решение властей провести в Беларуси субботник в разгар эпидемии коронавируса
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