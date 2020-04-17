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«В 2013 году нам говорили зарубежные эксперты, что у нас избыточное количество больниц и коечного фонда. Он не нужен в XXI веке»

17.04.2020 18:00 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира».

Александр Шпаковский, политический аналитик: 
В любой негативной ситуации всегда нужно находить плюсы. Всегда, во-первых, вот в ситуации какой-то боли, напряжения, проявляются лучшие и худшие человеческие качества. Вот сейчас мы видим, что общество и государство в каком-то смысле обратили внимание на медицину. Если мы сейчас продолжим эту сферу развивать – это инвестиция в будущее. Хорошо, что мы про неё и не забывали и до этого.

Та же Украина, в 2017 году там «реформаторы» пришли к власти, они развалили санитарно-эпидемиологическую службу. Они сказали, что она нам не нужна, это лишнее. Они там слушали рекомендации каких-то МВФ, Всемирных банков.

У нас тоже хотели. В 2013 году нам говорили прямо зарубежные эксперты о том, что у нас избыточное количество больниц и коечного фонда. Он не нужен в XXI веке, и никогда никаких эпидемий не будет. Вот – пожалуйста!

«Это, во многом, люди святые». Шпаковский сравнил белорусских врачей с румынскими

Вадим Боровик, председатель наблюдательного совета Белорусского комитета молодёжных организаций:
Среднеспециальные им не надо – им не нужны медбрат, медсестра. Там тоже хватает.

«В 2013 году нам говорили зарубежные эксперты, что у нас избыточное количество больниц и коечного фонда. Он не нужен в XXI веке»

Александр Шпаковский:
А сейчас, понимаете, те же специалисты, ведь, на самом деле, и опять-таки – коронавирус ни в коем случае нельзя недооценивать. Но если сравнивать статистически, он уж не настолько опасен, как нам пытаются преподнести. А параллельно ведь идут другие заболевания.

С врачами разговариваю – никуда не делся тот самый свиной грипп , H1N1 очень опасный. И другие вирусные инфекции. Вообще, в мире описаны только 5 тысяч вирусов, как мне вот недавно объяснили специалисты: а их более 300 тысяч, которые способны человека увести в могилу.

То есть в этом мире мы будем жить, и спрос на врачей будет больше. Видимо, это некие глобальные тренды, идут переделы экономики, ещё какие-то аспекты.

Люди в материале: Александр Шпаковский, Вадим Боровик

 
 
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