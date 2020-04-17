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«В 2013 году нам говорили зарубежные эксперты, что у нас избыточное количество больниц и коечного фонда. Он не нужен в XXI веке»
17.04.2020 18:00 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в программе
Александр Шпаковский, политический аналитик:
У нас тоже хотели. В 2013 году нам говорили прямо зарубежные эксперты о том, что у нас избыточное количество больниц и коечного фонда. Он не нужен в XXI веке, и никогда никаких эпидемий не будет. Вот – пожалуйста!
Вадим Боровик, председатель наблюдательного совета Белорусского комитета молодёжных организаций:
Александр Шпаковский:
То есть в этом мире мы будем жить, и спрос на врачей будет больше. Видимо, это некие глобальные тренды, идут переделы экономики, ещё какие-то аспекты.
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«В 2013 году нам говорили зарубежные эксперты, что у нас избыточное количество больниц и коечного фонда. Он не нужен в XXI веке»
Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира».
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