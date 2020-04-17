Официально: в белорусской армии уже три случая заражения коронавирусом

Интерфакс-Запад " в пресс-службе Минобороны. Об этом сообщили агентству "" в пресс-службе Минобороны.





"Первый случай был зафиксирован вчера у военнослужащего 72 учебного центра в Печах (Борисовский район), также положительные тесты выявлены у двух солдатов-срочников 83-го инженерно-аэродромного полка в Бобруйске", - сказал представитель пресс-службы.





"Всех, кто с ними контактировал, изолировали в палаточные городки, которые заблаговременно были оборудованы три недели назад, если эпидемиологическая ситуация будет ухудшаться", - добавил представитель Миноброны.





военнослужащий из Печей с пневмонией переведен в главный военный госпиталь в Минске. "Состояние его стабильное, с тенденцией к улучшению", - сообщили в пресс-службе. В ведомстве отметили, что"Состояние его стабильное, с тенденцией к улучшению", - сообщили в пресс-службе.





"Солдаты-срочники из Бобруйска госпитализированы в районную больницу, состояние у них удовлетворительное", - проинформировали в пресс-службе.





Там также отметили, что палатки, в которые изолированы контакты инфицированных военнослужащих, обеспечены всем необходимым.





"В каждой палатке деревянные полы, стоят полноценные кровати. Одна палатка рассчитана на 50 человек, но сейчас военнослужащие живут там максимум по 14 человек. Работает полевая кухня, медики и повара", - отмечают в Минобороны.





"У контактов первого уровня взяты пробы на коронавирус, ожидаем результатов", - добавил представитель пресс-службы.









коронавирус выявлен у военнослужащего воинской части № 3310 - это бригада внутренних войск МВД, которая дислоцируется в населенном пункте Околица под Минском. Также напомним, что накнуне стало известно, что- это бригада внутренних войск МВД, которая дислоцируется в населенном пункте Околица под Минском.





По официальной информации, в Беларуси по состоянию на 17 апреля умерли 42 человека с коронавирусом, общее число инфицированных COVID-19 за все время выросло до 4779 заболевших.





По данным Минздрава, число контактов первого уровня превышает 30,5 тыс. человек.