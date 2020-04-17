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Си Цзиньпин выразил соболезнования Александру Лукашенко из-за вспышки COVID-19

17.04.2020 19:04 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

15 апреля председатель КНР Си Цзиньпин направил Александру Лукашенко телеграмму с соболезнованиями в связи со вспышкой коронавируса в Беларуси, сообщает Xinhua.


Фото: cac.gov.cn

В телеграмме Си Цзиньпин отметил, что после начала эпидемии Китай и Беларусь поддерживают друг друга и помогают друг другу, что демонстрирует искреннюю дружбу между двумя странами. Пекин решительно поддерживает усилия Минска по борьбе с эпидемией и будет продолжать оказывать белорусской стороне посильную помощь.

В телеграмме указано, что для вируса не существует границ, он является общим врагом человечества. Международное сообщество должно придерживаться концепции сообщества с единой судьбой для всего человечества, укрепить солидарность и сотрудничество и объединить усилия для борьбы с COVID-19 и обеспечения безопасности в сфере общественного здравоохранения во всем мире.

«Я придаю большое значение развитию китайско-белорусских отношений и готов приложить совместные с президентом Александром Лукашенко усилия по укреплению двустороннего сотрудничества в области здравоохранения и других сферах на благо двух стран и их народов», — подчеркнул Си Цзиньпин.

Напомним, в конце января этого года, в разгар эпидемии коронавируса в Китае, Беларусь отправила туда два самолета с помощью. В Китай доставили тогда лекарства, маски, халаты, перчатки, средства дезинфекции и так далее.

Теперь Китай отправляет в Беларусь гуманитарную помощь. 17 апреля в Минске приземлился самолет из Китая с 30 тоннами груза: экспресс-тесты, лекарства, респираторы, маски, очки, специальные костюмы и другие средства индивидуальной защиты. Это уже вторая партия гуманитарной помощи из Китая, первая прибыла в Беларусь 1 апреля. Тогда также доставили реагенты для проведения тестов на COVID-19, защитные средства для медиков, инфракрасные термометры.

 
Теги: Минск
 
 
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В телеграмме Си Цзиньпин отметил, что после начала эпидемии Китай и Беларусь поддерживают друг друга и помогают друг другу, что демонстрирует искреннюю дружбу...
 
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