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Си Цзиньпин выразил соболезнования Александру Лукашенко из-за вспышки COVID-19
17.04.2020 19:04 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
15 апреля председатель КНР Си Цзиньпин направил Александру Лукашенко телеграмму с соболезнованиями в связи со вспышкой коронавируса в Беларуси, сообщает
В телеграмме Си Цзиньпин отметил, что после начала эпидемии Китай и Беларусь поддерживают друг друга и помогают друг другу, что демонстрирует искреннюю дружбу между двумя странами. Пекин решительно поддерживает усилия Минска по борьбе с эпидемией и будет продолжать оказывать белорусской стороне посильную помощь.
В телеграмме указано, что для вируса не существует границ, он является общим врагом человечества. Международное сообщество должно придерживаться концепции сообщества с единой судьбой для всего человечества, укрепить солидарность и сотрудничество и объединить усилия для борьбы с COVID-19 и обеспечения безопасности в сфере общественного здравоохранения во всем мире.
«Я придаю большое значение развитию китайско-белорусских отношений и готов приложить совместные с президентом Александром Лукашенко усилия по укреплению двустороннего сотрудничества в области здравоохранения и других сферах на благо двух стран и их народов», — подчеркнул Си Цзиньпин.
Напомним, в конце января этого года, в разгар эпидемии коронавируса в Китае,
Теперь Китай отправляет в Беларусь гуманитарную помощь. 17 апреля в Минске приземлился
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В телеграмме Си Цзиньпин отметил, что после начала эпидемии Китай и Беларусь поддерживают друг друга и помогают друг другу, что демонстрирует искреннюю дружбу...
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