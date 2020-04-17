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Малёваная об информации про коронавирус: «Не быть стадом, не быть толпой, не идти на поводу у недобросовестных СМИ»

17.04.2020 19:20 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира».

Макарина-Кибак: «Коечного фонда у нас достаточно, средства индивидуальной защиты – формируется определённый запас – их достаточно»

Ирина Малёваная, директор Республиканского научно-практического центра спорта:
Эта угроза, этот вирус новый. Наверное, он серьёзный. Потому что, на самом деле, контагиозность его крайне высока. Но его ещё очень усиленно мониторируют на то, сколько заболело. И я очень согласна с главой государства – мне вчера так понравилась фраза в новостях, когда он сказал: «Ну, совершенно люди опускают руки! Они узнали, что у них «+», и всё – они уже сами готовы к плохому исходу. Это неправильно».

Второе – то, что вирусов серьёзных есть много в мире, и тоже с ними когда-то сталкивались все: и чума, и холера, и грипп птичий и свиной, и даже несколько видов коронавируса. И, как мы знаем, летальность там была гораздо выше. Но это так не мониторировалось. Да, тоже отслеживалось, нагнеталось, но не так.

Но я хочу привести пример по своей работе, потому что так получилось, что где-то первый наш контингент мы стали отслеживать в начале февраля.

Малёваная об информации про коронавирус: «Не быть стадом, не быть толпой, не идти на поводу у недобросовестных СМИ»

Первый этап у нас был – не допустить завоза с иностранными командами спортивными к нам в страну этого вируса. Второй этап был, когда мы возвращали всех своих спортсменов из-за рубежа – и тоже помещали их в ограничительные зоны, чтобы обследовать и там держать ограничительный период 2 недели. Сейчас у нас этап – сохранить наше достояние – спортсменов. Особенно – спортсменов национальных команд, потому что у них есть проблемы с иммунитетом. Но на всех этих этапах было очень интересно наблюдать за реакцией самих людей. На первом этапе, когда обследовали, и где-то дожидались этих результатов, люди недопонимали – ну, плюс, ну минус. То есть, может быть, ещё столько не читали, так не боялись – а как оно там будет, как пойдёт дальше. На втором этапе, когда ожидали результатов анализов, то всё-таки, было большее напряжение, и люди были готовы к негативному исходу, и готовы были уже где-то паниковать и так далее. Сейчас однозначно чётко видно начало работы: «А что я сам должен сделать, а что я сам должен, как я могу помочь сам себе, как я могу что-то приостановить, предотвратить?»

Но я, в первую очередь, связываю эти все этапы изменения психологии и реакции на этот анализ – я эту ответственность, в первую очередь, кладу на СМИ. Потому что насколько накачивается обстановка и насколько это всё угрожает, настолько человек, как слабое существо, он программируется этим всем. Плюс – и что? И ничего! Продолжай, живи, жди. Может быть, у тебя всё будет хорошо, и ты, вообще, ничего не почувствуешь, выработаешь иммунитет и сможешь быть донором.

Поэтому я полностью согласна, что вирус серьёзный. Это испытание, это учёба. Это испытание не только человеку в дисциплине, это испытание системе. Но очень много зависит от нас с вами, от нашей психологии. Не поддаваться, не быть стадом, не быть толпой, не идти на поводу у недобросовестных СМИ. Потому что я вот всё время думаю – я не читаю, вам честно скажу, уже очень давно ничего совершенно в соцсетях, не читаю принципиально. Всё, что нужно мне – есть, слава Богу, серьёзные источники, есть коллеги за рубежом, которые тоже с этим работают. Но я всё время думаю о том: есть что-то святое у тих людей, которые занимаются поддержкой этого всего? Ведь у них тоже есть мамы, папы, бабушка, дедушки. Понимаете? Они же тоже это читают. Ты же сам своих родных заряжаешь этим негативом. Это первое. Второе – ты сам поддерживаешь сомнения, недоверие к власти, к системе, к соседу, к другу. Понимаете? Я чётко вижу, насколько люди в таких критических ситуациях, действительно – что-то оседает серьёзное, а какая-то пена остаётся. И видно, каждый человек чего стоит. Кто совершенно перестает с тобой общаться: «Давай просто созвонимся». Да, есть и такие примеры. Причём, очень серьёзные люди. Но вот так они реагируют, настолько они психологически неустойчивы в этой ситуации. И вот это самое страшное. Потому что есть известное изречение Авиценны, что паника – это половина болезни. Спокойствие – это половина здоровья. А терпение – это путь к выздоровлению. Поэтому мне кажется, что мы с серьёзной угрозой столкнулись, но нужно терпеливо выполнять всё, что от тебя зависит, а дальше ответственные, образованные люди, которые за это отвечают, которые в этом разбираются, скажут, как нам вести себя и какие выводы из этого сделать.

Люди в материале: Ирина Малёваная

 
 
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Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира». Макарина-Кибак: «Коечного фонда у нас достаточно, средства индивидуальной защиты...
 
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