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Мосты: что думают сами жители города о пандемии?
17.04.2020 20:16 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
«Если «Мостовдрев» закроют – будет баста!»
Знак на въезде в Мосты. Фото: Василий Молчанов/«Белсат»
Сколько людей болеет коронавирусом в Мостах? Хватает ли в тамошних аптеках масок и антисептика? Боятся ли жители города COVID-19, и как от него защищаются?
В разговоре с корреспондентом
«Черт его знает, тот вирус…»
Что думают сами жители города о пандемии? Даже на улице видно, что людей совсем немного. Едва ли не каждый четвертый, включая пожилых людей, в маске. Зачастую это марлевые и даже самодельные маски.
«Вот снег пошел – это беда. Морозы будут, то же оно цвет побьет, цветет все! – с грустной улыбкой говорит женщина пенсионного возраста. – Черт его знает, тот вирус… А вот мороз нам сейчас не надо!»
Масок нет, плакаты к 75-летию Победы – есть
В нескольких аптеках (как государственных, так и частных) нам так и не удалось отыскать ни масок, ни антисептика, ни даже парацетамола. Последний начали скупать, так как прошла информация: мол, парацетамол, который сбивает температуру, является хорошим средством и от коронавируса.
В государственной аптеке мы нашли в продаже только литровые банки антисептика, более подходящие для общественных учреждений, чем для частных лиц. В той же аптеке, к слову, вывешен и общедоступен антисептик в бутылке для посетителей. Вместе с тем, жидкость почти ничем не пахнет, что оставляет вопросы об эффективности.
Антисептик в различных городских учреждениях. Фото: Василий Молчанов/«Белсат»
В каждом общественном учреждении (магазины, почта, автовокзал и другие) помимо антисептиков также множество объявлений и памяток по профилактике COVID-19. Часто они соседствуют с плакатами с призывом отметить 75-летие Победы – в триумфальной стилистике.
«Не знаю, как будем жить»
Местное кафе »Галактика« в самом центре стоит пустое. Посетителей нет. Продавщицы говорят, что рабочее время сократили, так как люди попросту не ходят. Женщины в масках, но надевают их, пожалуй, тогда, когда кто-то заходит с улицы.
«…Я вам другое скажу: если завод («Мостовдрев». – Аут.) закроют – будет баста! Уже несколько цехов позакрывали. Почему? Ведь профилактика вируса. У меня подруга там работала, то не работает сейчас. Там большая часть города работает. Вот тогда и не знаю, как жить будем».
Спрашиваем у женщины, есть ли в городе заболевшие. Кивает головой. Спрашиваем – сколько? Демонстрирует два пальца «двое« – и идет к кассе: кто-то новый зашел с улицы.
По данным Минздрава, которые огласили на брифинге 14 апреля, в Гродненской области коронавирусной инфекцией болеют 53 человека. Подробной информации из отдельных районов области ведомство не дает.
фото Василий Молчанов
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«Если «Мостовдрев» закроют – будет баста!»
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