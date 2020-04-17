Почти половину инфицированных коронавирусом заразили те, кто «отлично себя чувствует»

Источник материала: Tut.by

Как именно можно заразиться COVID-19 и какие меры можно предпринять, чтобы этого не произошло, — один из самых актуальных и при этом не раскрытых до конца вопросов. Мы привыкли считать, что инфекционными болезнями заражаешься, если на тебя чихнул или хотя бы подышал очевидно больной человек или если ты поел с ним из одной тарелки. Сейчас становится ясно, что коронавирусная инфекция передается и среди людей, которые ничем не отличаются от здоровых по внешнему виду и самочувствию, пишет Meduza .



Фото: Reuters

В новой статье в журнале Nature Medicine ученые сообщают, что наиболее высокая концентрация вирусных частиц наблюдалась у пациентов, у которых симптомы только начинали проявляться, и пик заражаемости приходился на это или даже на более ранее время. Около 44% пациентов заразились от людей, которые еще не проявляли никаких симптомов заболевания. При этом чаще всего в это время они находились среди большого количества родственников или вне дома.

Чтобы узнать долю бессимптомных — или, корректнее, пресимптоматических — случаев передачи вируса, ученые не проверяют случайно любых потенциально инфицированных людей в популяции, а статистически анализируют цепочки передачи инфекции. Здесь эпидемиологам требуется оценить два ключевых параметра. Во-первых, инкубационный период болезни — то есть время, в течение которого человек уже инфицирован, но инфекция никак себя не проявляет. Во-вторых, серийный интервал — так называют среднее время между началом симптомов в цепочке передачи инфекции: например, если Алиса заразила Боба, а известно, что кашель у Боба начался на три дня позже кашля у Алисы, то три дня — это и будет серийный интервал.

Оба параметра можно оценить независимо друг от друга, и при сравнении они могут помочь оценить ту самую долю бессимптомных инфекций: если серийный интервал в популяции в среднем меньше, чем инкубационный период, значит, некоторая доля инфекций происходит до того, как симптомы начинают проявляться. И чтобы вычислить эту долю, нужно сравнить распределения этих двух значений. Этого, однако, недостаточно: следует также оценить, как полученные значения согласуются с количеством вируса, которое присутствует в слюне и других выделениях, и как эти значения меняются со временем.

Во время вспышки другой коронавирусной эпидемии, тяжелого острого респираторного синдрома ТОРС/SAR в 2003 году, выяснилось, что пик способности к заражению у больного приходился на период 7-10 дней после проявления первичных симптомов. Поэтому меры карантина, которые наиболее удобно применять к очевидно болеющим людям, работали в этом случае весьма эффективно. Грипп же, например, часто становится существенно заразным еще до возникновения основных симптомов или в самом начале их проявления.

В опубликованной в Nature Medicine работе исследователи анализировали течение болезни у 94 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией (ни один из них не был критически тяжелым больным). В течение 32 дней после проявления симптомов у них брали мазки из горла. Выяснилось, что пик концентрации вируса в слизистых оболочках начинается приблизительно во время возникновения первых симптомов болезни, а затем снижается и практически исчезает примерно к 21 дню. На это не влияли ни пол, ни возраст, ни тяжесть заболевания человека.

Ученые соотнесли эти результаты с официальными данными из Китая, согласно которым серийный интервал у нынешней коронавирусной инфекции составляет, в среднем, 5,8 дня, а инкубационный период — 5,2 дня. С помощью построения математической модели они вычислили, что люди начинают быть заразными, в среднем, за 2,3 дня до возникновения симптомов, а пик способности заразить приходится на период примерно 14-16 часов с момента первого проявления симптомов. Далее в течение недели способность к заражению у вируса падает, пока не исчезает совсем.

В других исследованиях ученые сообщали, что РНК вируса может обнаруживаться в крови до 20 дней и даже дольше (в некоторых случаях — до 37 дней), однако при этом его инфекционность, по-видимому, действительно значительно падает, поскольку его становится невозможно культивировать в лабораторных условиях.

Попытки оценить реальное количество людей, заразившихся от бессимптомных носителей, уже делали в Сингапуре и Тяньцзине. Если в работе, опубликованной в Nature Medicine, количество людей, заразившихся от таких носителей, оценивается примерно в 44%, то в других исследованиях эта оценка составляла 48% и даже 62%. Ученые предполагают, что это может быть связано с введением жестких карантинных мер, которые предотвращали заражения в Сингапуре и Китае на более поздних этапах болезни каждого инфицированного.

Данные из работы, опубликованной в Nature Medicine, нельзя считать совершенно полными. Например, момент возникновения первичных симптомов отмечался ретроспективно: об этом рассказывали сами пациенты уже после того, как им ставили диагноз. Кроме того, ученые отмечают, что чем больше было достоверной информации о конкретном случае передачи инфекции, тем длиннее был серийный интервал, а это говорит о том, что, возможно, в среднем эти интервалы несколько занижены. Наконец, пациенты получали лечение, что могло влиять на концентрацию вируса в слизистых, и, соответственно, данные о темпах ее снижения могли быть также занижены относительно безмедикаментозного варианта развития событий.

Тем не менее, ученые показали, что в среднем инфицированный человек способен, по всей видимости, заражать окружающих еще за два-три дня до проявления симптомов болезни, и что концентрация вируса в крови уже максимальна в день возникновения первичных симптомов. Это, безусловно, стоит принять во внимание: можно неоправданно считать себя, своего соседа или пришедшего курьера совершенно здоровым, при том что потенциальный источник инфекции тоже ничего не подозревает и чувствует себя хорошо.