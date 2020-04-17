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Осиповичи: выявили 32 случая COVID-19, в том числе у 12 медиков

17.04.2020 20:48 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Осиповичах выявлено 32 случая заражения коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения Владимир Караник.


Коронавирус в Беларуси / БЕЛТА

Среди заболевших — 12 медиков. По словам министра, один из медработников заразился за пределами Осиповичей в бытовых условиях и далее передал вирус коллегам.

Санатории как коронавирусная бомба замедленного действия
Также министр сообщил, что в санатории Мядельского района зарегистрировали 65 случаев коронавируса. Тяжелых пациентов там нет, очаг заражения локализован.

На сегодняшний день в Беларуси официально насчитывается 4779 случаев заражения COVID-19, 42 человека умерло. Поправилось и было выписано 342 человека.
 
 
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В Осиповичах выявлено 32 случая заражения коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения Владимир Караник.
 
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