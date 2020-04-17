Осиповичи: выявили 32 случая COVID-19, в том числе у 12 медиков





Коронавирус в Беларуси / БЕЛТА





Среди заболевших — 12 медиков. По словам министра, один из медработников заразился за пределами Осиповичей в бытовых условиях и далее передал вирус коллегам.





Санатории как коронавирусная бомба замедленного действия

Также министр сообщил, что в санатории Мядельского района зарегистрировали 65 случаев коронавируса. Тяжелых пациентов там нет, очаг заражения локализован.





На сегодняшний день в Беларуси официально насчитывается 4779 случаев заражения COVID-19, 42 человека умерло. Поправилось и было выписано 342 человека.







