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Осиповичи: выявили 32 случая COVID-19, в том числе у 12 медиков
17.04.2020 20:48 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
В Осиповичах выявлено 32 случая заражения коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения Владимир Караник.
Коронавирус в Беларуси / БЕЛТА
Среди заболевших — 12 медиков. По словам министра, один из медработников заразился за пределами Осиповичей в бытовых условиях и далее передал вирус коллегам.
Санатории как коронавирусная бомба замедленного действия
Также министр сообщил, что в санатории Мядельского района зарегистрировали 65 случаев коронавируса. Тяжелых пациентов там нет, очаг заражения локализован.
На сегодняшний день в Беларуси официально насчитывается 4779 случаев заражения COVID-19, 42 человека умерло. Поправилось и было выписано 342 человека.
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В Осиповичах выявлено 32 случая заражения коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения Владимир Караник.
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