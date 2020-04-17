Лукашенко: Это бардак, что происходит у соседей! Не разобравшись, начинают закрывать!

Источник материала: ОНТ

Каждый должен исполнять свои функции, в противном случае в стране наступит хаос. Такое мнение во время визита на стеклозавод «Неман» высказал Президент Беларуси Александр Лукашенко относительно способов урегулирования ситуации с коронавирусом.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Президент должен заниматься своим делом: определять стратегию, выстраивать систему. Этой системы не было в начале года. Что у меня за проблемы были: природный газ нужен, нефть тоже нужна. И тут мне докладывают, что БНТУ закрыли. Ну да, я видел, что в Китае беда, в Иране, в Европе. Ладно, думаю, не буду я открывать этот БНТУ. Но запретил без моего ведома что-то там делать. А если все начнут не своими функциями заниматься – это хаос. Это бардак, то что происходит у соседей. Почему так произошло? Потому что врачи приходят к президенту, докладывают, запугают, мол, завтра все перевернется, миллион «помрет». И этот президент сидит и думает: Господи, а вдруг помрет? Не разобравшись, начинают закрывать».

Президент также прокомментировал итоги работы миссии ВОЗ в Беларуси. Так, по словам Главы государства, члены миссии высоко оценили работу Минздрава в вопросе борьбы с распространением заболевания.

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