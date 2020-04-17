Рабочая поездка Президента в Лидский район: итоги

Источник материала: ОНТ

Сохранить трудовые коллективы и финансово поддержать предприятия, которые в этом нуждаются. Такие тезисы сегодня звучали во время рабочей поездки Президента в Лидский район. На западе страны речь шла об экономике, поддержке и развитии промышленности, сельском хозяйстве (посевную никто не отменял). А также о ситуации с COVID-19, ведь пандемия сейчас влияет на все сферы жизни.

Действительно, поводов побывать в регионе у Александра Лукашенко было несколько. Вот лишь некоторые. Во-первых, реконструкция автодороги М-6 Минск – Гродно – граница Польши. Трассу Президент проинспектировал с воздуха. Во-вторых, Глава государства посетил легендарный завод «Неман». Производство с богатой историей. Стекольным делом в небольшой Берёзовке занимаются без малого полтора века.

Конечно, рассказали Президенту и о тонкостях стекловарения. Александр Лукашенко ознакомился с технологическим процессом производства хрусталя и стекловаты. Что до последней – продукция импортозамещающая. Она востребована и на внутреннем рынке, пользуется спросом и в Европе.

То есть перспективы здесь очевидны и прозрачны, как и местный хрусталь. Оттого решение на высшем уровне – заводу помогут расширить производство. Речь о строительстве второго цеха, где будут выпускать стекловату. Он заработает к осени 2022-го. Деньги, подчеркнул Александр Лукашенко, будут выделяться под те проекты, которые приносят прибыль.

Но от частного к общему. Шла речь и в целом о судьбе промышленных предприятий. И тот, кто не сидит сложа руки и старается адаптироваться к новым реалиям, может рассчитывать на помощь из республиканского бюджета. Распределение средств доверят губернаторам. На местах всё-таки виднее.

У Олега фамилия вышла прямиком из белорусской кухни – Кумпяк. Но у его семьи душа к мясной сфере никогда не лежала. Папа, мама, брат – все стекольщики. Сам уже 20 лет на заводе. Ровно полжизни. Хотя мог и в дальнобойщики пойти, был вариант и небольшой бизнес открыть, но любит шлифовщик стекло беззаветно, да и мастеров здесь ценят, ведь годами воспитывают – профессия уникальная, каждый спец – в своем роде единственный. За два-три часа вырезает большую вазу. Глаз-алмаз – точность важна до миллиметра, чтобы не стыдно было даже перед руководителями стран.

Олег Кумпяк, шлифовщик стеклозавода «Неман»: «Саммит делали глав стран СНГ. Вот наши вазы там были, участвовали, в принципе, у всех президентов они были. Любые крупные мероприятия, где участвует производство нашего стеклозавода, проходит через наши руки. Это моя профессия, я люблю стекло, люблю делать красоту эту».

Не только красота, но и жизнь города. На «Немане» трудятся около полутора тысяч работников – каждый 6-й житель Березовки. Плоды их работы ценят по всему миру даже в США и Новой Зеландии. Сейчас мода на хрусталь возвращается. Здесь даже цветной делают– берёзовское ноу-хау. Продажи растут.

Большинство стеклянных изделий отправляют на восток – Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, где сильны традиции. Там принцип такой: чем наряднее, тем лучше. Просят на хрустале делать побольше узоров, золотых орнаментов. Берут яркие вазы для фруктов. Недавно российские бизнесмены купили своему компаньону изысканную вазу за 4 тысячи долларов. Западные европейцы, наоборот, предпочитают минимализм – гладкое стекло. Эксклюзивную нарезку просят лишь французы. Белорусы покупают и то, и другое, но всё же 85% такой продукции уходит на экспорт, в деньгах – 6 миллионов долларов. И это не главный источник дохода.

Основное направление – стекловата. «Неман» – единственный в Беларуси производитель. С российского рынка белорусов всеми правдами и неправдами выдавили, но и других векторов хватает. Больше половины стекловаты отправляют в Украину, треть покупает Польша. Кроме того, периодически подключаются покупатели из Чехии, Литвы, Латвии, Эстонии.

Евгений Баранов, начальник цеха стекловаты стеклозавода «Неман»: «Мы можем конкурировать с таким большими гигантами, как Knauf, Isover, российскими. Качество очень хорошее. Она используется в крышах, кровлях, даже в медицинских учреждениях».

Вот только линия в последние дни замедлила свой ход. Склады уже забиты. И если кто-то и пытался сгладить картину – зря. Президент прилетел в Лидский район, уже имея полный расклад ситуации.

Загрузку складов на заводе списывают на коронавирус. Мол, дело не в сбыте. Наоборот. Почти весь товар уже распродан. Причём зарубежные заказчики даже успели зимой расплатиться, но из-за карантина неожиданно прекратили работу и теперь просто не могут забрать свой заказ. Президент призывает не только «Неман», но и другие предприятия не ждать лучших времён и бороться за рынок сейчас. Помощь от государства будет, но только тем, кто действительно старается.

Кризис не только беда, но и возможность, подстёгивает промышленников Президент. На «Немане» перспективу видят. Здесь надеются, что к лету строительная отрасль у соседей снова наберёт мощность, но к тому моменту у завода будет уже другая проблема, с которой, собственно, работники и обратились к Президенту. Не в первый раз. История классическая. В середине нулевых на «Немане» решили открыть цех стекловаты. Александр Лукашенко тогда модернизацию одобрил – нужно было спасать коллектив градообразующего завода, да и в бизнес-плане всё вроде было гладко. В итоге получили кредит от государства. Только оборудование обошлось почти в 50 миллионов евро.

Юрий Кисляк, директор стеклозавода «Неман»: «Проблема только в том, что модернизация затянулась по причине недобросовестности поставщика оборудования. Пришлось перейти на другого производителя, это заняло определенную часть времени, что в условиях рынка не совсем хорошо».

В итоге долги в четыре раза превысили годовую выручку, коллектив сократился вдвое. Модернизацию завершили ещё в 2015-м, но с тех пор каждый год был для завода убыточным. Чтобы завод хоть как-то выживал, государство поставило долговые обязательства на паузу. Таким образом, пару лет «Неман» смог платить за газ, свет и рассчитываться по зарплатам, но теперь долговая заморозка заканчивается, а рассчитываться по полной «стекольщики» не могут – снова просят об очередной отсрочке. Мол, от долгов не отказываемся, но платить будем по чуть-чуть и дольше, чем обещали.

На одной чаше весов – проваленный бизнес-план и призрачные деньги, которые в далёкие 40-е вероятно будет возвращать уже другой директор. На второй – судьба целого города. Да и перспектива есть – строительная отрасль всей Европы нуждается в минеральной вате. Вот уже и болгары недавно обратились с заказом. А с учётом, что мы даже белорусский рынок ещё полностью не закрыли, нужны дополнительные мощности.

В пользу проекта и логистика. После того, как реконструировали гродненскую трассу М6, связь с Западной Европой стала ещё теснее. От Минска до Гродно теперь четыре полосы с современной инфраструктурой. Заправки, кафе, гостиницы. Грузовой трафик не останавливался даже вовремя еврокарантина. Остался небольшой узкий участок от Гродно до польской границы, который тоже нужно расширить, а с той стороны поляки заканчивают «четырёхполоску» до Варшавы. В итоге путь к польской столице по гродненской трассе станет более короткой альтернативой брестской. Речь сегодня шла и о других дорожных проектах. В перспективе нужно довести до 1-й категории 60 километров дороги к Витебску, и тогда все областные центры будут связаны четырёхполосными магистралями. Такая же трасса свяжет со столицей Солигорск и Борисов. Параллельно под контролем реконструкция мостов.

Что же до стеклозавода «Неман», то его славные традиции, которые, кстати, здесь отсчитывают с 1883 года, теперь точно продолжатся. По хрусталю у нас в Европе конкурентов фактически нет. Активны только чехи, но по отзывам ценителей их товар уступает белорусскому буквально по всем параметрам, помимо раскрученных брендов. Так что рынок есть, и есть в запасе вторая печь – электрическая, которая после запуска АЭС станет более выгодной в работе. И если печь называют сердцем завода, то тогда здесь будут биться сразу два. Биться, учитывая стекольную специфику, в хорошем смысле. А если сегодня что-то из посуды и разбили, то явно на счастье.

Возможно, житель далёкого Мозыря или Кричева не придаст особого значения сегодняшнему событию. Разумеется, судьба десятитысячного города в Гродненской области волнует конкретного белоруса не так сильно, как населённого пункта, в котором он живёт. Но историческое решение поддержать предприятие в непростое время – это вопрос не только рабочих мест, но и культурных традиций нашего народа, которые, как известно, лежат в фундаменте независимости. И пусть этот кирпичик стеклянный, но закалка в полторы тысячи градусов не бывает напрасной.

ФОТО: БЕЛТА

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