ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Тесты на антитела коронавируса можно будет сделать за деньги

17.04.2020 21:06 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусы в скором времени смогут пройти тест на коронавирус на платной основе. Об этом 17 апреля заявил министр здравоохранения Владимир Караник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша страна получила 5000 экспресс-тестов на антитела, которые за 15 минут выявляют реакцию организма. Возможность провериться появится после того, как технология будет внедрена в широкую клиническую практику.

Тесты на антитела коронавируса можно будет сделать за деньги

Читайте также:

Медики просят белорусов остаться дома на Пасху и Радуницу

Владимир Караник: по некоторым регионам видим подъемы, это закономерное развитие эпидемиологического процесса

Минздрав: 701 нарушение мер самоизоляции было выявлено, штраф до 30 базовых

Люди в материале: Владимир Караник

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Белорусы в скором времени смогут пройти тест на коронавирус на платной основе. Об этом 17 апреля заявил министр здравоохранения Владимир Караник,...
 
Новости дня
Новости
 
Александр Лукашенко: У нас не «захлебнулась» система здравоохранения, как в Москве. У них столько заболевших, что не могут «переварить», не хватает мощностей больниц
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

16.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
17.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика