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Тесты на антитела коронавируса можно будет сделать за деньги
17.04.2020 21:06 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусы в скором времени смогут пройти тест на коронавирус на платной основе. Об этом 17 апреля заявил министр здравоохранения Владимир Караник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наша страна получила 5000 экспресс-тестов на антитела, которые за 15 минут выявляют реакцию организма. Возможность провериться появится после того, как технология будет внедрена в широкую клиническую практику.
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Новости Беларуси. Белорусы в скором времени смогут пройти тест на коронавирус на платной основе. Об этом 17 апреля заявил министр здравоохранения Владимир Караник,...
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