Тесты на антитела коронавируса можно будет сделать за деньги

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусы в скором времени смогут пройти тест на коронавирус на платной основе. Об этом 17 апреля заявил министр здравоохранения Владимир Караник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша страна получила 5000 экспресс-тестов на антитела, которые за 15 минут выявляют реакцию организма. Возможность провериться появится после того, как технология будет внедрена в широкую клиническую практику.





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