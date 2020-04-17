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Наталья Кочанова и постоянный координатор ООН в Беларуси обсудили с ситуацию с коронавирусом
17.04.2020 22:18 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Главное – сохранить жизни людей и защитить врачей. Ситуация с COVID-19 обсуждалась сегодня на переговорах по видеосвязи cпикера Совета Республики Беларуси с постоянным координатором ООН в Беларуси Иоанной Казана-Вишневецкий.
Наталья Кочанова отметила, что в нашей стране делается всё возможное, чтобы минимизировать последствия пандемии. Обсудили и запущенный ПРООН новый механизм оперативной поддержки. Речь – о финансовой помощи в 250 тысяч долларов на преодоление социально-экономических последствий COVID-19. В завершение онлайн-встречи спикер добавила, что руководство страны принимает все меры для адекватного реагирования на сложившуюся ситуацию.
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Главное – сохранить жизни людей и защитить врачей. Ситуация с COVID-19 обсуждалась сегодня на переговорах по видеосвязи cпикера Совета Республики Беларуси с...
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