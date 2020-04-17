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Александр Лукашенко на стеклозаводе «Неман»: ваши начальники очень сильно задолжали
17.04.2020 22:48 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Поддержка предприятий, реконструкция дорог, ситуация с коронавирусом. Целую серию важнейших тем 17 апреля подняли во время рабочей поездки Президента в Лидский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко посетил стеклозавод «Неман» – старейшее предприятия и отрасли, и всей экономики.
Линия по выпуску стекловаты уникальная для Беларуси. Раз спрос такой на продукцию есть, почему бы не построить еще один такой завод? К исполнению обязательно.
– А за сколько ты построишь новый цех?
О проблемах завода глава государства честно поговорил с его коллективом. Его точно не закроешь. Это понятно, да и это не выход. Предприятие градообразующее, на нем работает чуть ли не вся Березовка. Но решать вопрос будут.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я помню свое давнишнее посещение этого предприятия. Тогда я приехал сюда, потому что вы живете в прекрасном месте – во-первых, мало таких мест в стране, во-вторых, работать вам больше негде, градообразующее предприятие. И тогда были два указа, посредством которых я вас поддержал. Начальники всегда найдут оправдания тому, почему плохо работаем. Деньги есть деньги – они или есть, или их нет. Особенно в нынешней ситуации, когда вокруг все остановились – экономика не работает ни в одном государстве.
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Новости Беларуси. Поддержка предприятий, реконструкция дорог, ситуация с коронавирусом. Целую серию важнейших тем 17 апреля подняли во время рабочей поездки ...
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