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Александр Лукашенко на стеклозаводе «Неман»: ваши начальники очень сильно задолжали

17.04.2020 22:48 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Поддержка предприятий, реконструкция дорог, ситуация с коронавирусом. Целую серию важнейших тем 17 апреля подняли во время рабочей поездки  Президента в Лидский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко посетил стеклозавод «Неман» – старейшее предприятия и отрасли, и всей экономики.

Александр Лукашенко на стеклозаводе «Неман»: ваши начальники очень сильно задолжали

Линия по выпуску стекловаты уникальная для Беларуси. Раз спрос такой на продукцию есть, почему бы не построить еще один такой завод? К исполнению обязательно.

Александр Лукашенко на стеклозаводе «Неман»: ваши начальники очень сильно задолжали

– А за сколько ты построишь новый цех?
– Значит, срок изготовления этого оборудования где-то занимает год и три месяца, потому что предзаказ идет. Ну параллельно если возведем – до двух лет успеем.
– В общем, 7 ноября 2022 года вы нас пригласите.  

Александр Лукашенко на стеклозаводе «Неман»: ваши начальники очень сильно задолжали

О проблемах завода глава государства честно поговорил с его коллективом. Его точно не закроешь. Это понятно, да и это не выход. Предприятие градообразующее, на нем работает чуть ли не вся Березовка. Но решать вопрос будут.  

Александр Лукашенко на стеклозаводе «Неман»: ваши начальники очень сильно задолжали

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ваши начальники очень сильно задолжали, в больших долгах вы. Около 100 миллионов долларов. И, естественно, если эти долги из вас сейчас истребовать, то можно продать и здание, и сооружение, и вас вместе – и то не окупишь. Не вернешь эти долги.

Я помню свое давнишнее посещение этого предприятия. Тогда я приехал сюда, потому что вы живете в прекрасном месте – во-первых, мало таких мест в стране, во-вторых, работать вам больше негде, градообразующее предприятие. И тогда были два указа, посредством которых я вас поддержал. Начальники всегда найдут оправдания тому, почему плохо работаем. Деньги есть деньги – они или есть, или их нет. Особенно в нынешней ситуации, когда вокруг все остановились – экономика не работает ни в одном государстве.   

Александр Лукашенко на стеклозаводе «Неман»: ваши начальники очень сильно задолжали

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. Поддержка предприятий, реконструкция дорог, ситуация с коронавирусом. Целую серию важнейших тем 17 апреля подняли во время рабочей поездки ...
 
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