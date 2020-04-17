ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

56 аппаратов ИВЛ находятся в Брестской областной клинической больнице

17.04.2020 22:46 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

О том, как проводятся диагностика и исследование пациентов с коронавирусом, рассказал сегодня главный врач УЗ «Брестская областная клиническая больница» Александр Карпицкий во время прямой телефонной линии «Зари».

56 аппаратов ИВЛ находятся в Брестской областной клинической больнице

– Выделены определенные часы для обследования пациентов инфекционного отделения на аппарате КТ (компьютерная томография), так как мы должны соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, – рассказал Zarya.by Александр Карпицкий. – Это порядка пяти часов в сутки. Пациенты находятся в аппарате в специальной капсуле, это делается для соблюдения санэпидрежима, то есть исследование проводится без извлечения человека из капсулы. Делается это для безопасности окружающих. Могу сказать, что отведенного времени вполне хватает. Понадобится больше, значит, времени будет выделено столько, сколько надо.

Что касается аппаратов МРТ (магнитно-резонансная томография), их, по словам главврача, практически не используют для пациентов с коронавирусом, так как легкие на них плохо видно.

– Мы обеспечены аппаратами искусственной вентиляции легких, – продолжает Александр Карпицкий. – Если возникнет необходимость, то одновременно мы сможем принять 56 пациентов только в областной больнице.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  О том, как проводятся диагностика и исследование пациентов с коронавирусом, рассказал сегодня главный врач УЗ «Брестская областная клиническая больница»...
 
Новости дня
Новости
 
Александр Лукашенко, посещая «Неман»: перед моим приездом начали прятать брак, который у вас там валялся три года, я это знаю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

16.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
17.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика