56 аппаратов ИВЛ находятся в Брестской областной клинической больнице

Источник материала: Виртуальный Брест

О том, как проводятся диагностика и исследование пациентов с коронавирусом, рассказал сегодня главный врач УЗ «Брестская областная клиническая больница» Александр Карпицкий во время прямой телефонной линии «Зари».





– Выделены определенные часы для обследования пациентов инфекционного отделения на аппарате КТ (компьютерная томография), так как мы должны соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, – рассказал Zarya.by Александр Карпицкий. – Это порядка пяти часов в сутки. Пациенты находятся в аппарате в специальной капсуле, это делается для соблюдения санэпидрежима, то есть исследование проводится без извлечения человека из капсулы. Делается это для безопасности окружающих. Могу сказать, что отведенного времени вполне хватает. Понадобится больше, значит, времени будет выделено столько, сколько надо.

Что касается аппаратов МРТ (магнитно-резонансная томография), их, по словам главврача, практически не используют для пациентов с коронавирусом, так как легкие на них плохо видно.

– Мы обеспечены аппаратами искусственной вентиляции легких, – продолжает Александр Карпицкий. – Если возникнет необходимость, то одновременно мы сможем принять 56 пациентов только в областной больнице.