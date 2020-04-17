«Мы расслабились и забыли, что смертны». Протоиерей Андрей Выговский – про коронавирус и посещение храмов

Источник материала: Горецкий вестник

Как относиться к коронавирусу? Нужно ли посещать храм и освящать куличи? Как правильно смотреть службу по телевизору? Рассказывает благочинный церквей Горецкого округа Могилевской епархии, настоятель Свято-Вознесенского храма, протоиерей Андрей Выговский.







— Каковы Ваши рекомендации по поводу посещения храма во время Пасхальных богослужений.

— Я, как православный священник, не могу сказать: «Не стоит посещать храм на Пасху«. Это каждый человек должен сам для себя решить, так же, как при посещении любого людного места. Конечно же, мы понимаем всех тех людей, которые останутся дома. Будем молиться, чтобы у всех радость о Воскресении Христовом была полной. Молитвенно мы вместе, мы — Церковь, узы Тела Христова, значит, мы едины во Христе. Не скорбите, радуйтесь, ведь Христос воскрес! Кто решится прийти на службу, мы будем рады с вами составить собор. Но в любом случае призываем всех исполнять рекомендованные меры предосторожности: носить маски, пользоваться антисептиками для рук, стараться соблюдать физическую дистанцию, правила гигиены. Особенно ревностным верующим скажу так: соблюдайте за послушание!

— Как смотреть службу по телевизору, чтобы она была впрок?

— Конечно, с одной стороны, телевизор не заменит человеку храм, а с другой — можно стоять в нем и быть далеко. А можно, не имея возможности физически посетить церковь, всем своим существом быть в ней. Думаю, что если при этом человек скучает по службе в храме и сожалеет о невозможности посетить его, то это будет правильным настроем. Постарайтесь, чтобы в вашем доме был мир. Говорю это потому, что знаю: на этой почве сейчас много бывает в семьях разногласий. И тем, кто все-таки решился посетить храм, хочется еще раз напомнить о мерах предосторожности.

— Какие профилактические меры предпринимаются в храме?

— У нас стоят дозаторы с антисептиками. Обеззараживаются дверные ручки, иконы, возле них лежат антисептик и салфетки. Ношение масок и соблюдение дистанции — это на совести и ответственности самих прихожан.

— Как коронавирусную инфекцию следует воспринимать верующим?

— Как и всем людям, без паники и с осторожностью. Мы очень расслабились, забыли о том, что грешны и смертны. Такие явления должны нас не повергать в ужас и рассеивать наши духовные силы, а напротив, мобилизовать их. Самое время для покаяния и молитвы о том, чтобы Господь продлил на это наши дни. При этом молитва должна быть связана со смиренным принятием воли Божией. А человек, который допускает браваду своей верой и не соблюдает мер безопасности, якобы в надежде на помощь Божью, не имеет ничего общего с этим состоянием. Наша вера не в поисках знамений и чудесных исцелений, а в способности вверить себя воле Божьей. Тот же, кто беспечен и оправдывается волей Божьей, на самом деле не сам преклоняется перед Богом, а хочет волю Божью подчинить своей воле. Да, мы знаем, что благодать Духа Святого творит чудеса и для многих — это не только предмет веры, но и опыта. Тем не менее чудеса и исцеления происходят не всегда и не со всеми. К тому же мы не должны быть наездниками, эксплуататорами милости Божией. Если Господь не совершает спасения нашей души без нашего участия, то тем более будет дерзостью с нашей стороны искушать Бога в вопросах телесного здоровья. Поэтому давайте усвоим для себя, что мы носим маски не потому, что панически боимся заразиться или не верим в Божью помощь, а по медицинским обоснованиям, которые вполне разумны и логичны.

Беседовала Елена Агейчик

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