На авианосце ВМС Франции коронавирусом заразились 940 моряков





Эвакуированные моряки с авианосца Шарль де Голль





На борту авианосца Шарль де Голль и фрегата Шевалье Поль во Франции коронавирус обнаружили у 940 моряков. Об этом сообщает Le Figaro.





korrespondent.net Всего на коронавирус проверили 2300 членов экипажа. Было получено 940 положительных тестов на коронавирус и 645 - отрицательных, пишет





В то же время, окончательное количество зараженных моряков пока не известно.





Ранее сообщалось, что на борту французского авианосца 668 моряков заразились COVID-19.





Отметим, авианосец Шарль де Голль недавно участвовал в учениях с североевропейскими флотами в Балтийском море. Он вернулся домой в Тулон на две недели раньше, чем ожидалось, после того, как около 50 членов экипажа заразились коронавирусом.







