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На авианосце ВМС Франции коронавирусом заразились 940 моряков
18.04.2020 07:00 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
На борту авианосца-флагмана ВМС Франции почти тысяча человек получили положительные результаты теста на коронавирус.
Эвакуированные моряки с авианосца Шарль де Голль
На борту авианосца Шарль де Голль и фрегата Шевалье Поль во Франции коронавирус обнаружили у 940 моряков. Об этом сообщает Le Figaro.
Всего на коронавирус проверили 2300 членов экипажа. Было получено 940 положительных тестов на коронавирус и 645 - отрицательных, пишет
В то же время, окончательное количество зараженных моряков пока не известно.
Ранее сообщалось, что на борту французского авианосца 668 моряков заразились COVID-19.
Отметим, авианосец Шарль де Голль недавно участвовал в учениях с североевропейскими флотами в Балтийском море. Он вернулся домой в Тулон на две недели раньше, чем ожидалось, после того, как около 50 членов экипажа заразились коронавирусом.
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На борту авианосца-флагмана ВМС Франции почти тысяча человек получили положительные результаты теста на коронавирус.
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