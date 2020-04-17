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На авианосце ВМС Франции коронавирусом заразились 940 моряков

18.04.2020 07:00 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На борту авианосца-флагмана ВМС Франции почти тысяча человек получили положительные результаты теста на коронавирус.


Эвакуированные моряки с авианосца Шарль де Голль

На борту авианосца Шарль де Голль и фрегата Шевалье Поль во Франции коронавирус обнаружили у 940 моряков. Об этом сообщает Le Figaro.

Всего на коронавирус проверили 2300 членов экипажа. Было получено 940 положительных тестов на коронавирус и 645 - отрицательных, пишет korrespondent.net

В то же время, окончательное количество зараженных моряков пока не известно.

Ранее сообщалось, что на борту французского авианосца 668 моряков заразились COVID-19. 

Отметим, авианосец Шарль де Голль недавно участвовал в учениях с североевропейскими флотами в Балтийском море. Он вернулся домой в Тулон на две недели раньше, чем ожидалось, после того, как около 50 членов экипажа заразились коронавирусом.
 
 
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На борту авианосца-флагмана ВМС Франции почти тысяча человек получили положительные результаты теста на коронавирус.
 
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