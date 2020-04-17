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Президент пообщался с работниками стеклозавода





Новая транспортная артерия





Обсудили и ситуацию с COVID-19 в масштабах страны





Президент об учебном процессе в условиях пандемии

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Итоги своего визита на Гродненщину Александр Лукашенко подвел в разговоре с коллективом завода Итоги своего визита на Гродненщину Александр Лукашенко уже традиционно подвел в разговоре с коллективом завода. Президент пообщался с работниками...

Итоги своего визита на Гродненщину Александр Лукашенко уже традиционно подвел в разговоре с коллективом завода.Многие переживают за производство и свое будущее. Особенно в условиях пандемии, когда практически во всем мире на паузу поставили конвейеры и сокращают рабочие места. Такой судьбы заводчане себе не хотят. Президент еще раз расставил акценты: экономика и люди - в приоритете. Останавливать предприятие необходимости нет.Новая дорога М6, о которой сегодня шла речь во время рабочей поездки, сами жители региона называют настоящим чудом. Долго эта транспортная артерия вызывала неудобства не только у местных водителей, но и транзитных гостей. Сегодня не упустили возможность поблагодарить за своевременное решение привести дорогу в порядок.Вопрос на особом контроле Главы государства. Ежедневный отчет правительства Главе государства показывает: система здравоохранения нагрузку пока выдерживает. Конечно, работы у медиков сейчас больше обычного. Тех, кто на передовой, важно вовремя поддержать.Ситуация с коронавирусом внесла свои коррективы в нашу жизнь. На время поставила на паузу образовательный процесс в стране. Одни пытаются перестроить обучение на дистанционку, другие ушли на каникулы. Мнения родителей, отправлять детей в школу или нет, разделились. Сегодня заводчане поинтересовались у Главы государства о его видении, как нужно начинать учебный процесс.