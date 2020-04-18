В Браславском районе зарегистрирован первый случай заражения COVID-19

Источник материала: Tut.by

На Браславщине зарегистрировали первый случай коронавируса. Заболевшая женщина выезжала за пределы района. Об этом сообщила главный санитарный врач района Ольга Рудакова изданию «Браславская звезда» .



Фото: Reuters

Заболела браславчанка, женщина пожилого возраста. В конце прошлой недели она вернулась из-за пределов района и почувствовала себя плохо. У нее взяли мазок и отправили его в лабораторию в Витебске. Исследование подтвердило показало положительный результат на наличие коронавируса.

Сейчас браславчанка изолирована и находится на лечении.

— Центр гигиены и эпидемиологии проводит все необходимые профилактические мероприятия на территории района, — рассказала Ольга Рудакова.

Она обратилась к жителям Браславского района с просьбой соблюдать меры предосторожности: максимально уменьшить количество контактов и выходов из дома, в общественных местах носить медицинскую маску, перчатки, обрабатывать руки специальными антибактериальными средствами, соблюдать социальную дистанцию не менее полутора метров. Особенно это касается людей пожилого возраста.

Напомним, по информации Минздрава, на Витебщине — 1282 случая COVID-19. Область по-прежнему идет второй по количеству инфицированных после Минска (здесь их 2308). Таким образом, COVID-19 зарегистрирован уже в 17 из 21 района Витебской области.