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В Браславском районе зарегистрирован первый случай заражения COVID-19
18.04.2020 06:03 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Браславщине зарегистрировали первый случай коронавируса. Заболевшая женщина выезжала за пределы района. Об этом сообщила главный санитарный врач района Ольга Рудакова изданию
Заболела браславчанка, женщина пожилого возраста. В конце прошлой недели она вернулась из-за пределов района и почувствовала себя плохо. У нее взяли мазок и отправили его в лабораторию в Витебске. Исследование подтвердило показало положительный результат на наличие коронавируса.
Сейчас браславчанка изолирована и находится на лечении.
— Центр гигиены и эпидемиологии проводит все необходимые профилактические мероприятия на территории района, — рассказала Ольга Рудакова.
Она обратилась к жителям Браславского района с просьбой соблюдать меры предосторожности: максимально уменьшить количество контактов и выходов из дома, в общественных местах носить медицинскую маску, перчатки, обрабатывать руки специальными антибактериальными средствами, соблюдать социальную дистанцию не менее полутора метров. Особенно это касается людей пожилого возраста.
Напомним, по
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Заболела браславчанка, женщина пожилого возраста. В конце прошлой недели она вернулась из-за пределов района и почувствовала себя плохо.
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