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Рабочая поездка Президента Беларуси в Лидский район. Все темы в одном материале

18.04.2020 06:52 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Поддержка предприятий, реконструкция дорог, ситуация с коронавирусом. Целую серию важнейших тем 17 апреля подняли во время рабочей поездки Президента в Лидский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рабочая поездка Президента Беларуси в Лидский район. Все темы в одном материале

Александр Лукашенко посетил стеклозавод «Неман» – старейшее предприятие и отрасли, и всей экономики. Здесь глава государства подчеркнул, что в нынешней ситуации крайне важно сохранить трудовые коллективы. «Неману» Президент пообещал поддержку и заявил о расширении производства.

Рабочая поездка Президента Беларуси в Лидский район. Все темы в одном материале

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Речь идет о строительстве еще одного цеха по выпуску стекловаты – на эту импортозамещающую продукцию сейчас большой спрос. Говорили и о поддержке регионов. Из республиканского бюджета средства направят в области, где губернаторы распределят их между предприятиями и организациями, которые в этом особенно нуждаются.

Подробности в сюжете Виктории Ходосок.

Рабочая поездка Президента Беларуси в Лидский район. Все темы в одном материале

Небольшую западнобелорусскую Березовку негласно называют городом стеклодувов. Этому древнему ремеслу нигде не научат. Кроме как здесь, на стекольном заводе. Настоящее мастерство передается из поколения в поколение, от старших к младшим. Потому, наверное, каждый второй здесь с редкой профессией.

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Рабочая поездка Президента Беларуси в Лидский район. Все темы в одном материале

Стекло – капризный материал. Чтобы научиться делать из него настоящие шедевры, понадобится много времени. В мастерской Рамиля Мязитова десятки инструментов: от борок (это такие насадки, как у стоматологов) до алмазных кругов. На стеклозаводе он трудится уже 30 лет. И даже над эксклюзивами: над репродукцией Джоконды Микеланджело и Мадонны с младенцем Рафаэля. Итальянцы были бы в восторге.

Рабочая поездка Президента Беларуси в Лидский район. Все темы в одном материале

Очередной шедевр в работе – ваза со львом. Рисунки он разрабатывает сам. Наброски делает сначала на бумаге. Хранятся работы Мязитова в музеях и частных коллекциях.

Рабочая поездка Президента Беларуси в Лидский район. Все темы в одном материале

Рамиль Мязитов, мастер-гравировщик стеклозавода «Неман»:
Наш завод старинный, градообразующий. И нашему городу наш завод нужен. И чему-то научится, на тех же стеклодувов, шлифовщиков – надо очень долго времени проходить. Можно за один миг потерять все, а восстановить – это уже будет сложно.

С рабочим визитом на стеклозавод «Неман» Александр Лукашенко приехал неспроста, были вопросы по работе.

Рабочая поездка Президента Беларуси в Лидский район. Все темы в одном материале

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Люди в материале: Александр Лукашенко, Виктория Ходосок, Рамиль Мязитов

 
 
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Новости Беларуси. Поддержка предприятий, реконструкция дорог, ситуация с коронавирусом. Целую серию важнейших тем 17 апреля подняли во время рабочей поездки...
 
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