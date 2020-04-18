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Рабочая поездка Президента Беларуси в Лидский район. Все темы в одном материале
18.04.2020 06:52 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Поддержка предприятий, реконструкция дорог, ситуация с коронавирусом. Целую серию важнейших тем 17 апреля подняли во время рабочей поездки Президента в Лидский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко посетил стеклозавод «Неман» – старейшее предприятие и отрасли, и всей экономики. Здесь глава государства подчеркнул, что в нынешней ситуации крайне важно сохранить трудовые коллективы. «Неману» Президент пообещал поддержку и заявил о расширении производства.
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Речь идет о строительстве еще одного цеха по выпуску стекловаты – на эту импортозамещающую продукцию сейчас большой спрос. Говорили и о поддержке регионов. Из республиканского бюджета средства направят в области, где губернаторы распределят их между предприятиями и организациями, которые в этом особенно нуждаются.
Небольшую западнобелорусскую Березовку негласно называют городом стеклодувов. Этому древнему ремеслу нигде не научат. Кроме как здесь, на стекольном заводе. Настоящее мастерство передается из поколения в поколение, от старших к младшим. Потому, наверное, каждый второй здесь с редкой профессией.
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Стекло – капризный материал. Чтобы научиться делать из него настоящие шедевры, понадобится много времени. В мастерской Рамиля Мязитова десятки инструментов: от борок (это такие насадки, как у стоматологов) до алмазных кругов. На стеклозаводе он трудится уже 30 лет. И даже над эксклюзивами: над репродукцией Джоконды Микеланджело и Мадонны с младенцем Рафаэля. Итальянцы были бы в восторге.
Очередной шедевр в работе – ваза со львом. Рисунки он разрабатывает сам. Наброски делает сначала на бумаге. Хранятся работы Мязитова в музеях и частных коллекциях.
Рамиль Мязитов, мастер-гравировщик стеклозавода «Неман»:
С рабочим визитом на стеклозавод «Неман» Александр Лукашенко приехал неспроста, были вопросы по работе.
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Новости Беларуси. Поддержка предприятий, реконструкция дорог, ситуация с коронавирусом. Целую серию важнейших тем 17 апреля подняли во время рабочей поездки...
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