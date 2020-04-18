18 апреля: главные новости о коронавирусе в Беларуси и не только за минувшие сутки

Источник материала: KYKY

К утру 18 апреля сумма зараженных коронавирусом по всему миру составила свыше 2,22 миллиона человек; погибли – 151 тысяча, а излечились – более 565,9 тысячи. Эти сведения получены благодаря американскому Университету Джона Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по инфицированным:

США: 687 тысяч эпизодов инфекции;

Испания: 188 тысяч;

Италия: 172,4 тысячи;

Франция: 147,1 тысячи;

Германия: 139,1 тысячи.

А вот пятерка стран – лидеров по смертям:

США: 34,6 тысячи летальных исходов;

Италия: 22,7 тысячи;

Испания: 19,6 тысячи;

Франция: 18,7 тысячи;

Британия: 14,6 тысячи.

Уточнение. Цифры по заболеваемости, смертям и поправившимся от COVID-19 безбожно быстро устаревают. По этой причине некоторые из них мы опускаем. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке .

Как там

Утром в понедельник, 20 апреля, Чили станет первой страной, которая создать «карты иммунитета» тем, кто выздоровел от коронавируса. Владельцев этих карт освободят от карантина, им будет позволено вернуться на работу. Власти Чили пообещали, что держатели «карт иммунитета» будут безопасными для всех окружающих, это постраются доказать заранее через тесты.

первой страной, которая создать «карты иммунитета» тем, кто выздоровел от коронавируса. Владельцев этих карт освободят от карантина, им будет позволено вернуться на работу. Власти Чили пообещали, что держатели «карт иммунитета» будут безопасными для всех окружающих, это постраются доказать заранее через тесты. Власти китайского города Ухань, откуда коронавирус распространился по всему миру, уточнили статистику подтвержденных случаев заболевания и число смертельных исходов среди заразившихся. По новым данным, на 16 апреля в городе было зафиксировано 50333 заболевших и 3869 умерших, что соответственно на 325 и 1290 случаев больше, чем говорилось ранее.

статистику подтвержденных случаев заболевания и число смертельных исходов среди заразившихся. По новым данным, на 16 апреля в городе было зафиксировано 50333 заболевших и 3869 умерших, что соответственно на 325 и 1290 случаев больше, чем говорилось ранее. ВВП Китая рухнул на рекордные 7% из-за коронавируса – впервые с 1992 года. Это более драматичное сокращение ВВП, чем ранее предсказывали экономисты. Они предполагали, что падение составит 6%.

на рекордные 7% из-за коронавируса – впервые с 1992 года. Это более драматичное сокращение ВВП, чем ранее предсказывали экономисты. Они предполагали, что падение составит 6%. Президент США Дональд Трамп представил план скорого, но поэтапного выхода страны из карантина. В первую очередь ограничения снимут с трех регионов страны, где неделю не фиксировались новые случаи COVID-19. Сам план состоит из трех шагов: в рамках первого откроются бары и рестораны, в рамках второго – школы и вузы (+ будут допускаться необязательные поездки для граждан), третьего – вновь запустятся все учреждения.

После заседания комитета по чрезвычайным ситуациям британского правительства выяснилось, что карантин в Британии удлиннится еще на три недели. Это связали с резким увеличением больных.

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл заявил, что коронавирус никуда не исчезнет, а продолжит вызывать ежегодные эпидемии, как сезонный грипп. Он признал, что власти Швеции провалились в области ухода за пожилыми людьми, поскольку более половины смертей в стране пришлись на дома престарелых.

Власти Японии решили выплатить каждому жителю страны в качестве меры поддержки во время кризиса 100 тысяч йен (около $927). В стране прорабатываются детали программы выплат, их собираются начать как можно скорее.

Как у нас

По последней сводке от Минздрава, число заболевших COVID-19 в Беларуси достигло 4779 (из них 419 – это медработники), увеличившись за сутки на рекордное значение – 575. Умерли 42 человека, 342 излечились, на ИВЛ – 90.

сводке от Минздрава, число заболевших COVID-19 в Беларуси достигло 4779 (из них 419 – это медработники), увеличившись за сутки на рекордное значение – 575. Умерли 42 человека, 342 излечились, на ИВЛ – 90. Сначала Александр Лукашенко озвучил, что беларуских школьников стоило бы вернуть к учебе после Пасхи, а потом и Министерство образования объявило , что весенние каникулы больше не продлят: придется вновь сесть за парты 20 апреля.

, что весенние каникулы больше не продлят: придется вновь сесть за парты 20 апреля. Минобороны официально признало , что в беларуской армии заражены уже три человека. Первый случай инфекции выявили у солдата в учебном центре в Печах под Борисовом, два остальных – у военнослужащих из 83-го инженерно-аэродромного полка в Бобруйске. Все эти парни, а также их контакты изолированы.

, что в беларуской армии заражены уже три человека. Первый случай инфекции выявили у солдата в учебном центре в Печах под Борисовом, два остальных – у военнослужащих из 83-го инженерно-аэродромного полка в Бобруйске. Все эти парни, а также их контакты изолированы. Александр Лукашенко подписал указ, по которому медикам будут выдавать ежемесячные денежные премии – за работу в условиях, связанных с инфекцией. Сумма таких премий будет колебаться от 300 до четырех тысяч рублей, в зависимости от организации и категории сотрудника.

указ, по которому медикам будут выдавать ежемесячные денежные премии – за работу в условиях, связанных с инфекцией. Сумма таких премий будет колебаться от 300 до четырех тысяч рублей, в зависимости от организации и категории сотрудника. За нарушение предписанной самоизоляции беларусам начали выдавать штрафы. В ходе недавних проверок Минздрав обнаружил, что 701 человек нарушил режим самоизоляции, и в отношении семи из них ведутся административные процессы, а двое уже получили штрафы. Максимальный штраф за непослушание – 30 базовых величин (810 рублей).

Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Если нет – тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Постарайтесь не употреблять в пищу сырое мясо, молоко и яйца. Берегите себя и близких и помните: COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.