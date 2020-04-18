Класковский: коронакризис рассорил Лукашенко с восточными братьями

Он, как и прежде, называет россиян братьями, но теперь вкладывает в это слово разочарование, а то и сарказм. С подтекстом: ну разве братья так поступают?





Во время поездки в Лидский район 17 апреля Александр Лукашенко посетовал, что за рубежом нарекают: мол, в Беларуси не борются с коронавирусом так, как все. При этом «не зная о том, как мы вообще живем тут и как боремся». И подчеркнул:

«Особенно наши родные братья на востоке уж так озабочены…»

Несколько дней назад белорусский руководитель высказался гораздо менее дипломатично о том, как его дискредитируют в российских СМИ:





«Дают такую гадкую информацию. А, Батька там лечит своих трактором, водкой, баней… Знаете, когда-то я на ходу пошутил… Зачем русскому человеку вбивать в голову, что там, на западе, наши эти белорусы, они какие-то ненормальные?»

Беларусь и COVID-19: если без карикатурности

И, знаете, хотя я сам завзятый критик Лукашенко, но здесь вынужден отметить: ряд российских СМИ и особенно Telegram-каналов действительно изображали белорусский сюжет борьбы с коронавирусом однобоко и карикатурно.





Да, была поначалу неуместная бравада вождя, он позволил себе сомнительный юмор и некорректные высказывания об умерших от COVID-19. Но в последнее время явно скорректировал риторику. Между тем медики с самого начала действовали достаточно профессионально, многие показали самоотверженность.





К тому же это тот случай, когда консерватизм белорусских властей оказался в какой-то мере полезным. Сегодня Лукашенко упомянул об этом:





«Не тем путем пошли, видите ли. Чтобы идти путем Беларуси, надо иметь систему. А систему, даже в постсоветских республиках, кроме нас, разрушили напрочь. Инфекционные больницы уничтожили, специалисты разъехались, микробиологов, вирусологов, эпидемиологов никто не готовил. Теперь пожинают плоды. И в нас камни бросают».





Действительно, белорусская система здравоохранения, далеко не идеальная, но выстроенная по принципам советского наркома Николая Семашко и заточенная именно на борьбу против эпидемий, при атаке нового вируса оказалась довольно эффективной.

Российские СМИ рисуют Акелу, который промахивается

Другое дело, что если бы вождь не дергал, медики, наверное, могли бы сработать лучше. Но и он на каком-то этапе ослабил вожжи, почувствовав, что дело пахнет керосином. Де-факто в Беларуси на сегодня введены элементы карантина, просто его так не называют.





Накаты российских СМИ Лукашенко воспринимает так остро не только потому, что те высмеивают экстравагантные советы «батьки», как предохраниться от вируса. Дело в том, что эти СМИ последовательно рисуют белорусского предводителя слабым и неадекватным. Этакий Акела, который стал раз за разом промахиваться. И пандемия – просто повод для очередной инфовойнушки.





Лукашенко, то и дело оказывающийся на ножах с Кремлем, очевидно побаивается мощи его пропаганды, которая ощутимо присутствует в Беларуси (и попробуй отключи!). А вдруг в какой-то час «Ч» это оружие массового поражения задействуют по полной программе? Снарядив тезисом, что вождь белорусов совсем уже ни к черту, а вот сильный Путин может прийти и спасти.

Союзному государству конец?

Вообще же руководитель Беларуси в связи с пандемией излил на Москву множество обид. Возмутился тем, что Россия закрыла границы, не посоветовавшись и толком не предупредив. К слову, так же обстояло дело и с аннексией Крыма: Минск , которому эта заварушка вовсе не была нужна, обо всем узнал постфактум, хотя формально внешняя политика в Союзном государстве должна координироваться.





Также Лукашенко сетовал, что белорусов, застрявших у черта на рогах в пору закрытия границ, не хотели брать на борт российских самолетов. Жесткое интервью с целым каскадом упреков в адрес восточных соседей дал недавно министр иностранных дел Владимир Макей. Он тоже заявил, что российские СМИ льют грязь на Беларусь, и вообще дал понять, что от России вместо реальной помощи – одни проблемы.





И действительно, пандемия, спровоцировавшая взлет национальных эгоизмов, углубила трещину между Минском и Москвой, подчеркнула призрачность Союзного государства. Некоторые белорусские аналитики заговорили, что сейчас ему уж точно конец.

Российский сыр в мышеловке ждет своего часа

Но я бы с таким выводом не торопился. Да, Лукашенко упирается рогом, чтобы не отдать страну Кремлю: отлезь, самому нужна! Белорусский президент пошел даже на нефтяную альтернативу: пусть танкерная нефть и дороже, но чтобы не было российской монополии.





Но закавыка в том, что по большому счету он не знает, что делать с экономикой. Его конек – жесточайший спрос, угрозы наручниками, а это сегодня не работает.





Белорусская экономика входила в рецессию еще до пандемии. В этом же году, как прогнозирует экономист BEROC Дмитрий Крук, ВВП Беларуси – если мировой кризис окажется глубоким, а белорусское правительство не выработает эффективной программы антикризисных мер – может упасть даже на 15%.





Причем из коронакризиса белорусская экономика может выйти более потрепанной, чем российская. Снова встанет ребром нефтяной вопрос. В нынешнем году Лукашенко добился от Москвы поставок нефти де-факто без уплаты премий российским компаниям. Но выиграл Минск лишь пять долларов на тонне. И премию можно снять только один раз. А вот из-за российского налогового маневра нефть будет дорожать каждый год – и к 2024-му Беларусь потеряет до 11 млрд долларов.





Впрочем, Москва готова компенсировать последствия налогового маневра при выполнении дорожных карт «углубления интеграции». В прошлом году Лукашенко зарубил этот проект, открытым текстом сказав, что восточные братья понимают интеграцию как инкорпорацию.





Москва ждет с сыром в той же мышеловке: голод не тетка, а вдруг изматывающий коронакризис выветрит гордыню из белорусского вождя? Лукашенко злится на Россию, однако сам же слишком сильно привязал Беларусь к «восточным братьям», четверть века играя в опасные игры с империей.







