Новый биатлонный сезон стартует 28 ноября в Контиолахти













Генеральный секретарь IBU Никлас Карлссон допустил "корректировку планов" из-за ситуации в области здравоохранения.





"Конечно, мы не можем игнорировать текущие проблемы, с которыми сталкивается биатлонная семья из-за вспышки коронавируса", - сказал Карлссон.





Вместе с тем, по его словам, нужно смотреть в будущее с оптимизмом. Он подчеркнул, что организация готовится провести сезон без перерывов.





"И мы сделаем все возможное, чтобы наши спортсмены могли соревноваться в самых лучших и безопасных условиях, а наши болельщики могли наслаждаться соревнованиями. Мы знаем, что нам нужно сохранять гибкость и, возможно, нам придется корректировать планы на основе глобальной ситуации в области здравоохранения и государственных норм для сдерживания вируса, благополучие наших спортсменов, официальных лиц и болельщиков всегда будет иметь первостепенное значение", - сказал он.





Полностью расписание этапов турнира выглядит следующим образом:





Контиолахти - 28-29 ноября

Эстерсунд (Швеция) - 3-6 декабря

Хохфильцен (Австрия) - 11-13 декабря

Анси (Франция) - 17-20 декабря

Оберхоф (Германия) - 7-10 января

Рупольдинг (Германия) - 13-17 января

Антхольц (Италия) - 21-24 января

Пекин (Китай) - 26 февраля - 1 марта

Нове-Место (Чехия) - 11-14 марта

Хоменколлен (Норвегия) - 18-21 марта

Чемпионат мира по биатлону состоится в Поклюке (Словения) с 10 по 21 февраля.





Летний чемпионат мира по биатлону в Рупольдинге, запланированный на 20-23 августа, из-за запрета на массовые мероприятия в Германии до 31 августа из-за коронавируса может быть перенесен на другие даты. Дальнейшие решения по турниру будут приняты в мае.







