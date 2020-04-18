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Новый биатлонный сезон стартует 28 ноября в Контиолахти

18.04.2020 12:20 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал календарь нового сезона-2020/21, сообщает Sputnik.




Генеральный секретарь IBU Никлас Карлссон допустил "корректировку планов" из-за ситуации в области здравоохранения.

"Конечно, мы не можем игнорировать текущие проблемы, с которыми сталкивается биатлонная семья из-за вспышки коронавируса", - сказал Карлссон.

Вместе с тем, по его словам, нужно смотреть в будущее с оптимизмом. Он подчеркнул, что организация готовится провести сезон без перерывов.

"И мы сделаем все возможное, чтобы наши спортсмены могли соревноваться в самых лучших и безопасных условиях, а наши болельщики могли наслаждаться соревнованиями. Мы знаем, что нам нужно сохранять гибкость и, возможно, нам придется корректировать планы на основе глобальной ситуации в области здравоохранения и государственных норм для сдерживания вируса, благополучие наших спортсменов, официальных лиц и болельщиков всегда будет иметь первостепенное значение", - сказал он.

Полностью расписание этапов турнира выглядит следующим образом:

Контиолахти - 28-29 ноября
Эстерсунд (Швеция) - 3-6 декабря
Хохфильцен (Австрия) - 11-13 декабря
Анси (Франция) - 17-20 декабря
Оберхоф (Германия) - 7-10 января
Рупольдинг (Германия) - 13-17 января
Антхольц (Италия) - 21-24 января
Пекин (Китай) - 26 февраля - 1 марта
Нове-Место (Чехия) - 11-14 марта
Хоменколлен (Норвегия) - 18-21 марта
Чемпионат мира по биатлону состоится в Поклюке (Словения) с 10 по 21 февраля.

Летний чемпионат мира по биатлону в Рупольдинге, запланированный на 20-23 августа, из-за запрета на массовые мероприятия в Германии до 31 августа из-за коронавируса может быть перенесен на другие даты. Дальнейшие решения по турниру будут приняты в мае.
 
 
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Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал календарь нового сезона-2020/21, сообщает Sputnik.
 
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