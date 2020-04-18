Концерт «Дай дарогу!» состоится 18 апреля, 19 апреля. В эфире споет Akute

сообщили БелТА в фонде «Добра». В Беларуси запустили проект Artist.Gives – это платформа, на которой артисты проводят свои онлайн-мероприятия в поддержку сборов на благотворительные цели. Об этомБелТА в фонде «Добра».





Artist.Gives помогает фондам собрать нужные средства вовремя и тем самым помочь нуждающимся.

Сервис был задуман еще до эпидемии коронавируса. Предполагалось, что на платформе будет организована продажа билетов на онлайн-концерты и доступа к записям прошедших мероприятий. Деньги, собранные с продажи услуг, планировали направлять в благотворительные организации.

На время пандемии доступ к основным услугам сервиса открыли для бесплатного использования. Цель же оставили прежней.









Первый концерт состоится 18 апреля, перед зрителями выступит группа «Дай дарогу!». 19 апреля в эфире споет Akute, 20 апреля – Петр Клюев, 21 апреля – Лера Яскевич, 22 апреля – DaKooka, 23 апреля – Антон Бендер, 24 апреля – Mustelide, 25 апреля – Shuma, 26 апреля – Мы / We, 5 мая – Palina.





Присоединиться к просмотру можно будет на сайте www.artist.gives.



