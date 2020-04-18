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Концерт «Дай дарогу!» состоится 18 апреля, 19 апреля. В эфире споет Akute

18.04.2020 12:20 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси запустили платформу, где артисты проводят концерты онлайн. Но это еще не весь список исполнителей.

Концерт «Дай дарогу!» состоится 18 апреля, 19 апреля. В эфире споет Akute
В Беларуси запустили проект Artist.Gives – это платформа, на которой артисты проводят свои онлайн-мероприятия в поддержку сборов на благотворительные цели. Об этом сообщили БелТА в фонде «Добра».

Artist.Gives помогает фондам собрать нужные средства вовремя и тем самым помочь нуждающимся.
Сервис был задуман еще до эпидемии коронавируса. Предполагалось, что на платформе будет организована продажа билетов на онлайн-концерты и доступа к записям прошедших мероприятий. Деньги, собранные с продажи услуг, планировали направлять в благотворительные организации.
На время пандемии доступ к основным услугам сервиса открыли для бесплатного использования. Цель же оставили прежней.


Первый концерт состоится 18 апреля, перед зрителями выступит группа «Дай дарогу!». 19 апреля в эфире споет Akute, 20 апреля – Петр Клюев, 21 апреля – Лера Яскевич, 22 апреля – DaKooka, 23 апреля – Антон Бендер, 24 апреля – Mustelide, 25 апреля – Shuma, 26 апреля – Мы / We, 5 мая – Palina.

Присоединиться к просмотру можно будет на сайте www.artist.gives.

Артист сам выбирает сбор, на который будут направлены деньги, собранные с его трансляции. В то же время зритель может жертвовать средства и на другие цели. Подробный отчет о потраченных средствах появится по окончании акции, пишет b-g.by
 
 
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В Беларуси запустили платформу, где артисты проводят концерты онлайн. Но это еще не весь список исполнителей.
 
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