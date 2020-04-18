ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Карбалевич: После выхода Северинца из праймериз интерес к кампании уменьшился

18.04.2020 13:56 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Политический обозреватель Валерий Карбалевич не видит ничего удивительного в том, что в праймериз по определению единого кандидата от правоцентристской коалиции постоянно меняется лидер.

Соответствующее мнение он озвучил в эксклюзивном комментарии корреспонденту «Политринга».
По его словам, быстрая смена лидеров в праймериз происходит ввиду того, что в онлайн-голосовании пока участвует незначительное количество людей.
«В такой ситуации даже небольшое усилие одного претендента по мобилизации своих сторонников ведет к смене лидера. Вообще, тема коронавируса вытеснила все другие вопросы. Поэтому интерес к выборам вообще и к проекту "праймериз", в частности, сильно уменьшился», - пояснил Карбалевич.


В то же время политический обозреватель обратил внимание на то, что данному факту также поспособствовал конфликт среди его участников, в том числе выход из кампании сопредседателя незарегистрированной партии «Белорусская христианская демократия» Павла Северинца.
Напомним, что лидер ОГП Николай Козлов вышел на первое место в онлайн-голосовании на выборах единого кандидата в президенты от оппозиции
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Политический обозреватель Валерий Карбалевич не видит ничего удивительного в том, что в праймериз по определению единого кандидата от правоцентристской коалиции...
 
Новости дня
Новости
 
«По ночам - с дезраствором». Как во время пандемии в Минске отмывают дороги, тротуары и остановки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

17.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
18.04.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика