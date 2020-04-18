Карбалевич: После выхода Северинца из праймериз интерес к кампании уменьшился

озвучил в эксклюзивном комментарии корреспонденту «Политринга». Соответствующее мнение онв эксклюзивном комментарии корреспонденту «Политринга».

По его словам, быстрая смена лидеров в праймериз происходит ввиду того, что в онлайн-голосовании пока участвует незначительное количество людей.

«В такой ситуации даже небольшое усилие одного претендента по мобилизации своих сторонников ведет к смене лидера. Вообще, тема коронавируса вытеснила все другие вопросы. Поэтому интерес к выборам вообще и к проекту "праймериз", в частности, сильно уменьшился», - пояснил Карбалевич.









В то же время политический обозреватель обратил внимание на то, что данному факту также поспособствовал конфликт среди его участников, в том числе выход из кампании сопредседателя незарегистрированной партии «Белорусская христианская демократия» Павла Северинца.

Напомним, что лидер ОГП Николай Козлов вышел на первое место в онлайн-голосовании на выборах единого кандидата в президенты от оппозиции



