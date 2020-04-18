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В Минздраве Беларуси рассказали о нововведениях в борьбе с COVID-19
18.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси медицинские работники получат существенные надбавки к заработной плате. Они будут доходить до 1600 долларов. Указ об этом подписал президент страны. В Минздраве пояснили: это не разовая акция. Доплата будет производиться на постоянной основе. Кроме этого, министр здравоохранения рассказал о нововведениях в борьбе с COVID-19, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
В Беларуси провели более 86 тысяч тестов на коронавирус. Он оказался положительным у 4779 человек. Со следующей недели пробы на COVID-19 будут делать с помощью экспресс-тестов. Первую партию Беларусь уже получила. Ожидает еще сто тысяч таких тестов.
Их можно использовать в стационаре. И еще в приемном отделении разделить потоки пациентов с ОРВИ и тех, у кого опасная инфекция. Кроме того, для лечения тяжелобольных хотят применять плазму крови выздоровевших пациентов. Она уже содержит антитела.
В Минздраве отметили: дефицита мест в больницах нет. К тому же пациенты с бессимптомным течением коронавирусной инфекции и с легкими формами пневмонии смогут лечиться на дому. Это поможет избежать перекрестного заражения от более «тяжелых» пациентов.
Оставаться дома пациенты с коронавирусом смогут только в том случае, если у них есть возможность самоизолироваться. За этим будут пристально следить.
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В стране провели более 86 тысяч тестов на коронавирус. Он оказался положительным у 4779 человек.
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