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В Минздраве Беларуси рассказали о нововведениях в борьбе с COVID-19

18.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси медицинские работники получат существенные надбавки к заработной плате. Они будут доходить до 1600 долларов. Указ об этом подписал президент страны. В Минздраве пояснили: это не разовая акция. Доплата будет производиться на постоянной основе. Кроме этого, министр здравоохранения рассказал о нововведениях в борьбе с COVID-19, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

В Беларуси провели более 86 тысяч тестов на коронавирус. Он оказался положительным у 4779 человек. Со следующей недели пробы на COVID-19 будут делать с помощью экспресс-тестов. Первую партию Беларусь уже получила. Ожидает еще сто тысяч таких тестов.

Их можно использовать в стационаре. И еще в приемном отделении разделить потоки пациентов с ОРВИ и тех, у кого опасная инфекция. Кроме того, для лечения тяжелобольных хотят применять плазму крови выздоровевших пациентов. Она уже содержит антитела.

«Мы в рамках работы с экспресс-тестами подтвердили, что у них в крови есть антитела к данному вирусу. Были уже заготовлены первые дозы. По литературным данным плазма с антителами способна оказывать терапевтический эффект у пациентов с тяжелым течением коронавирусной инфекции», – заявил министр здравоохранения Республики Беларусь Владимир Караник.

В Минздраве отметили: дефицита мест в больницах нет. К тому же пациенты с бессимптомным течением коронавирусной инфекции и с легкими формами пневмонии смогут лечиться на дому. Это поможет избежать перекрестного заражения от более «тяжелых» пациентов.

«Для того чтобы контролировать качество оказания медицинской помощи и состояние этого пациента, сформированы мобильные медицинские бригады. Они оснащены портативными пульсоксиметрами, будут оснащены экспресс-тестами и всем необходимым оборудованием», – сообщил Владимир Караник.

Оставаться дома пациенты с коронавирусом смогут только в том случае, если у них есть возможность самоизолироваться. За этим будут пристально следить.

Штраф за нарушение режима самоизоляции в Беларуси может доходить до 330 долларов. В Минздраве отметили, что мерами безопасности уже пренебрегли более 700 человек. В семи случаях пришлось составить протокол.



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В стране провели более 86 тысяч тестов на коронавирус. Он оказался положительным у 4779 человек.
 
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