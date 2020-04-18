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Министр здравоохранения Беларуси проводит стрим по вопросам коронавируса. Прямой эфир.

18.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News

8 апреля 2020 14:19 1137

Министр здравоохранения Беларуси проводит стрим по вопросам коронавируса. Прямой эфир.

Автор: Эдуард Кидяев. Источник: сайт СБ.

В эти минуты министр здравоохранения Республики Беларусь Владимир Караник проводит стрим, в ходе которого любой желающий может задать вопрос руководству Минздрава и Минобразования о ситуации с COVID-19 в Беларуси.

На Youtube-канале Национального пресс-центра Республики Беларусь проходит стрим «Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19».

Помимо Владимира Караника в стиме принимают участие начальник Главного управления высшего образования Министерства образования Сергей Касперович и заместитель главного врача Городской клинической инфекционной больницы Олег Скрипко.

В прямом эфире Министерство здравоохранения Беларуси отвечает на актуальные вопросы по коронавирусу. Каждый может не только посмотреть, но и задать интересующие его вопросы в режиме реального времени.

Источник: сайт СБ.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"

 
 
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8 апреля 2020 14:19 1137 Министр здравоохранения Беларуси проводит стрим по...
 
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