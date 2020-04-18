Министр здравоохранения Беларуси проводит стрим по вопросам коронавируса. Прямой эфир.

В эти минуты министр здравоохранения Республики Беларусь Владимир Караник проводит стрим, в ходе которого любой желающий может задать вопрос руководству Минздрава и Минобразования о ситуации с COVID-19 в Беларуси.

На Youtube-канале Национального пресс-центра Республики Беларусь проходит стрим «Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19».



Помимо Владимира Караника в стиме принимают участие начальник Главного управления высшего образования Министерства образования Сергей Касперович и заместитель главного врача Городской клинической инфекционной больницы Олег Скрипко.



В прямом эфире Министерство здравоохранения Беларуси отвечает на актуальные вопросы по коронавирусу. Каждый может не только посмотреть, но и задать интересующие его вопросы в режиме реального времени.

