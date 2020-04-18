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Министр здравоохранения Беларуси проводит стрим по вопросам коронавируса. Прямой эфир.
18.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
8 апреля 2020 14:19 1137
Министр здравоохранения Беларуси проводит стрим по вопросам коронавируса. Прямой эфир.
В эти минуты министр здравоохранения Республики Беларусь Владимир Караник проводит стрим, в ходе которого любой желающий может задать вопрос руководству Минздрава и Минобразования о ситуации с COVID-19 в Беларуси.
На Youtube-канале Национального пресс-центра Республики Беларусь проходит стрим «Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19».
Источник: сайт
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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8 апреля 2020 14:19 1137 Министр здравоохранения Беларуси проводит стрим по...
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