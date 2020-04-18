Путин впервые за 20 лет не пойдет на пасхальное богослужение

Источник материала: Tut.by

Президент России Владимир Путин не пойдет на пасхальное богослужение в этом году, он посетит часовню на территории своей резиденции в Ново-Огарево и поставит свечу. Об этом ТАСС сообщил в субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



Фото: пресс-служба президента России

«В храм президент не пойдет и останется дома. Как вы знаете, он сейчас живет и работает в государственной резиденции Ново-Огарево, — сказал представитель Кремля. — Президент вечером поставит свечку в небольшой часовне, находящейся на территории этой государственной резиденции».

По случаю Пасхи Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл обменяются поздравлениями.

Владимир Путин впервые с 2000 года пропустит пасхальную службу. Он традиционно посещает пасхальные богослужения в храме Христа Спасителя в Москве, дважды участвовал в пасхальных торжествах вне столицы: в 2000 году он принимал участие в богослужении в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга, а в 2003 году, находясь на Пасху с визитом в Таджикистане, посетил службу в Свято-Никольском соборе в Душанбе.

В Вербное воскресенье Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих оставаться дома и смотреть богослужения по телевизору, исполняя введенные для борьбы с распространением коронавируса санитарные предписания. Церковные службы во время Страстной седмицы и Пасхи в Москве и Подмосковье с 13 апреля по 19 апреля пройдут без прихожан в связи с требованием санитарных властей.

А что у нас?

13 апреля президент Беларуси Александр Лукашенко заявил , что «мы дорогу к храму никому не закрываем».



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Это мое жесткое требование. Мы никому ничего не запрещаем. Мы это довели до руководства всех церквей, конфессий, в том числе и православной церкви. Кто хочет, тот помолится, сходит в храм. Я буду в церкви. Это моя традиция. Я редко бываю, но на Рождество и Пасху я всегда в церкви. Обычно в районы выезжаю, бываю в этих маленьких церквушках, — заявил тогда Лукашенко.

Вместе с тем он обратился с призывом к священнослужителям с учетом складывающейся обстановки не держать людей долго в храмах.

— Свечку поставил, вышел и пошел. Все проповеди лучше возле храма, — считает президент.

Он также заявил о необходимости предусмотреть специальные места для традиционного освящения яиц и куличей, чтобы столы были не в помещениях, а на открытом воздухе.

Позже представители Белорусской православной церкви обратились к верующим с просьбой воздержаться от посещения богослужений в связи со вспышкой коронавируса.

«Освящение куличей — это обряд, это второстепенное, жизнь человека намного дороже, — заявил митрополит Павел. — Нужно сберечь верующих. От этого будет больше пользы и вам, и вашим близким… Призываю всех наших православных… в эти дни воздержаться от посещения храма, но вирус передается неведомыми путями. Некоторые могут мне возразить, что в храме — благодать Святого Духа. Действительно, но это не отменяет законов природы. Мы ведь не прикасаемся рукой к горячей свече, потому что есть правила безопасности».

В России на утро 18 апреля количество зараженных коронавирусом превысило 32 тысячи человек, 294 человека умерли, более 2,5 тысяч человек выздоровели.

В Беларуси пресс-служба Минздрава 18 апреля сообщила свежую статистику — правда, не назвала количество зараженных с начала вспышки. Умерли 45 человек, выздоровели и выписаны 458 пациентов.

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