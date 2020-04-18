Издание "ГОРДОН" выяснило, почему эти сообщения заполонили сеть спустя два с половиной месяца после фактического ареста ученого, что в его истории правда и ложь, а также при чем здесь Россия.





Американский химик Чарльз Либер был задержан ФБР 28 января 2020 года за дачу ложных показаний о своем сотрудничестве с Китаем





ЧТО ПРОИЗОШЛО

28 января 2020 года в США был арестован известный американский ученый, декан факультета химии и химической биологии Гарвардского университета, 61-летний доктор Чарльз Либер. Вместе с ним обвинения были выдвинуты еще двум научным сотрудникам, гражданам Китая, из Бостонского университета и медицинского центра Beth Israel Deaconess Medical Center в Бостоне.

Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте министерства юстиции США.

Арест гарвардского профессора вызвал резонанс в ученых кругах. Либер один из самых авторитетных и влиятельных специалистов в области химии и нанохимии. Еще в 2011 году он стал самым цитируемым из ныне живущих химиков, он автор более 400 научных работ, лауреат около 30 наград и премий, состоит во многих весомых научных организациях.

"Это очень-очень уважаемый, высоко ценимый исследователь, работающий в Гарварде, ключевом учреждении США, находящийся на самом высоком из возможных уровней и получивший весь успех, которого вы можете достичь в этой сфере", – рассказал The New York Times о профессоре Либере главный научный сотрудник Ассоциации американских медицинских колледжей доктор Росс МакКинни – младший.

Девять лет назад, согласно исследованию Thomson Reuters, Чарльз Либер возглавил топ-100 лучших химиков десятилетия. В ученом мире его дважды называли главным претендентом на Нобелевскую премию по химии.

"Доктор Либер, чьи исследования считались предтечей амбициозных идей Илона Маска по наполнению человеческого мозга нанотехнологиями, рассматривался как потенциальный нобелевский лауреат", – рассказывает о гарвардском профессоре британский The Economist.

Как отмечает The New York Times, арест ученого "ознаменовал новый, агрессивный этап кампании министерства юстиции по искоренению ученых, которые крадут исследования из американских лабораторий. Месяцами появлялись новости о преследовании ученых, главным образом китайских аспирантов и исследователей, работающих в американских лабораториях. Но доктор Либер представляет собой другой тип цели, а именно звездного исследователя, который достиг высокого положения в американской академической иерархии".

ПОЧЕМУ ЭТА ИСТОРИЯ ВСПЛЫЛА СЕЙЧАС

Несмотря на то, что гарвардский ученый был арестован почти два с половиной месяца назад, заговорили о нем с новой силой в апреле, когда в социальных сетях и ряде сомнительных интернет-ресурсов появились сообщения, будто именно Чарльз Либер "создал и продал Китаю коронавирус, за что и был арестован Федеральным бюро расследований США".

Массив сообщений увеличивался изо дня в день. По данным агентства Reuters, по состоянию на 7 апреля только в Facebook было не менее 80 тысяч упоминаний о якобы связи Либера с коронавирусом. В сети начали появляться еще январские новостные видео с арестом ученого, но теперь они были перезалиты с новым заголовком вроде: "В США арестовали ученого, который создал и продал Китаю коронавирус".

На данный момент Facebook и другие соцсети уже удалили эти видео как ложные. Но большая часть из них была основана на январских репортажах бостонских телекомпаний и брифинге минюста США об аресте ученого.

Один из примеров фейк-сообщений о причинах ареста профессора Либера. 4 апреля, спустя два месяца после непосредственного ареста, пользователь Twitter John B Wells написал, что якобы ученого обвинили в создании и продаже коронавируса Китаю. У этого твитта больше 21 тыс. перепостов и свыше 26 тыс. лайков.

Например, YouTube-канал Zubby Entertainment залил 4 апреля репортаж от 28 января бостонского онлайн-телеканала WCVB-TV об аресте ученого, но сопроводил его названием "США обнаружили человека, который создал и продал коронавирус Китаю. Доктор Чарльз Либер". Видео набрало более 434 тысяч просмотров. Примечательно, что в самом репортаже никакого упоминания о коронавирусе нет (на данный момент фейковое видео уже удалено). То же самое видео залил и YouTube-канал Like Belarus, но с заголовком "В США арестован создатель COVID-19 для Китая". На данный момент у этого видео свыше 115 тыс. просмотров.

На фоне пандемии коронавируса и карантинных мер, введенных в ключевых странах мира, волна сообщений о "создателе коронавируса" достигла таких масштабов, что ключевые мировые издания – начиная от Reuters, заканчивая India Today – посвятили отдельные статьи для разоблачения фейка о связи профессора Либера с новым штаммом вируса.

А ВДРУГ ВБРОСЫ О ПРОФЕССОРЕ – НЕ ФЕЙК?

Ни в одном официальном обвинении, выдвинутом против профессора Чарльза Либера, нет даже упоминания о коронавирусе. Минюст США обвинил ученого в незаконной помощи Китайской Народной Республике, точнее – в сокрытии информации и лжи федеральным властям.

Согласно данным следствия, лаборатория профессора Либера при Гарвардском университете регулярно, с 2008 года, получала гранты от Национального института здоровья и министерства обороны США. Общая сумма грантов составила свыше $15 млн. Одним из условий получения грантов, согласно сообщению минюста, было раскрытие информации о "финансовой поддержке со стороны иностранных правительств или иностранных компаний".

Из выдвинутых обвинений следует, что еще в 2011-м Либер стал "стратегическим ученым" в Уханьском технологическом университете в Китае. Кроме того, примерно пять лет – с 2012-го по 2017-й – американский ученый участвовал в масштабной китайской программе "Тысяча талантов", задачей которой является привлечение ученых со всего мира "для содействия научному развитию, экономическому процветанию и национальной безопасности" КНР.

За свою работу профессор получал от Китая $50 тыс. ежемесячно, плюс ему выплатили примерно $158 тыс. в качестве расходов на проживание. Кроме того, ученому выделили около $1,5 млн на создание исследовательской лаборатории в Уханьском технологическом университете. Все эти выплаты Либер утаил от своих американских работодателей.

Январь 2020 года. Репортаж бостонского телевидения об аресте Чарльза Либера. Видео: CBS Boston / YouTube

Получение иностранных грантов само по себе не является в США преступлением. Но профессору грозит пять лет тюрьмы именно за сокрытие самого факта получения гранта на стороне. По документам, в 2018-м и 2019-м Либер несколько раз солгал и следствию, и Гарвардскому университету, и американским ведомствам, выдавшим ему гранты, о своей причастности к китайской программе "Тысяча талантов" и о своей работе в университете КНР. По сути это означает, что он солгал правительству США.

Еще один довод в пользу того, что апрельские новости о Либере и коронавирусе не имеют под собой оснований, связаны с непосредственной деятельностью профессора. По данным издания The Economist, лаборатория американского ученого в Уханьском технологическом университете работала над созданием ионно-литиевых аккумуляторов на основе нанопроводов для электромобилей.

Специальный агент бостонского отделения ФБР Джозеф Бонаволонта, расследовавший дело Либера, заявил, что оно касается "экономического шпионажа" и попыток Китая украсть коммерческую тайну. Кроме того, в январском сообщении минюста об аресте профессора уточняется, что кейс Чарльза Либера – часть инициативы американского ведомства, направленная на противодействие Китаю в его попытке осуществить промышленный, научный и экономический шпионаж на территории США.

ТАК КТО СОЗДАЛ КОРОНАВИРУС?

Согласно исследованиям ученых, опубликованных на научной платформе ScienceDirect, вирус SARS-CoV-2, вызывающий коронавирусную инфекцию COVID-19, имеет естественное происхождение, а непосредственное заражение человека новым штаммом вируса произошло от животных. До сих пор нет ясного ответа на два вопроса:

От каких именно животных вирус перекинулся на человека – от летучих мышей, панголинов или иного вида?

Каким образом новый вирус возник в организме носителя?

В еще одном исследовании международной группы ученых, опубликованном в журнале Nature, говорится, что сравнительный анализ геномных данных коронавируса SARS-CoV-2 и других шести известных науке коронавирусов, поражающих человека, доказывает: новая инфекция не может иметь искусственное происхождение.





Инфографика: sciencedirect.com

Если бы была проведена генетическая манипуляция с целью создать патоген, вероятно, была бы использована одна из генетических систем ранее известных коронавирусов. Однако данные изучения структуры и мутаций SARS-CoV-2 неопровержимо показывают, что он не получен из какой-либо ранее известной вирусной основы, утверждают генетики и иммунологи, подписавшиеся под работой.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире разрабатывается не менее 70 вакцин против коронавируса. Испытания на людях начали компании в Китае и США, остальные находятся на стадии доклинических исследований. Больше других в испытаниях продвинулась китайская CanSino Biologics.

Агентство Bloomberg отмечает, что обычно от начала разработки до появления вакцины на рынке проходит 10–15 лет, но в случае с коронавирусом фармацевтические компании стремятся сократить это время и выпустить вакцину уже к следующему году. Но первыми в испытании вакцины от коронавируса уже стали США. 16 марта там начались клинические испытания вакцины от компании Moderna, в которых приняли участие 45 молодых и здоровых добровольцев.

ОТКУДА ИНФОРМАЦИЯ, ЧТО КОРОНАВИРУС СОЗДАН ИСКУССТВЕННО В СЕКРЕТНЫХ ЛАБОРАТОРИЯХ?

Слухи о лабораторном происхождении SARS-CoV-2 и теории заговора возникли в самом начале вспышки эпидемии. ВОЗ еще в начале февраля 2020 года заявил, что подобные теории заговора только распространяют дезинформацию о коронавирусе и нагнетают панику.

Агентство AFP со ссылкой на представителей Госдепартамента США 22 февраля сообщило, что распространением "антиамериканской дезинформации" и теорий заговоров занимаются тысячи связанных с Россией аккаунтов в Twitter, Facebook и Instagram. В соцсетях публикуются "практически идентичные сообщения" о том, что коронавирус является биологическим оружием и был создан ЦРУ как средство ведения экономической войны с Китаем. Кампания, по словам собеседника агентства, началась около месяца назад, когда число заболевших в китайском Ухане составляло всего 200 человек.





Фейк-новости о причинах ареста гарвардского профессора появились в начале апреля и в ряде украинских масс-медиа. Скриншот: znaj.ua

В середине марта The Financial Times со ссылкой на доклад Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS), предназначенный для внутреннего пользования, сообщало, что прокремлевские масс-медиа ведут "кампанию по дезинформации", связанную с борьбой с коронавирусом, пытаясь тем самым нагнетать "сомнение, панику и страх".

Эксперты EEAS указывают, что кампания по дезинформации связана с российскими фейковыми аккаунтами в соцсетях, которые раньше распространяли сообщения о ситуации в Сирии и протестах "желтых жилетов" во Франции. Пользователи подобных аккаунтов публикуют сомнительную и недостоверную информацию на английском, немецком, испанском, итальянском и французском языках. Цель кампании – "усугубить кризис в западных странах".