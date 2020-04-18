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Елизавета II отменила салют в свою честь как неуместный во время пандемии

18.04.2020 16:42 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Королева Великобритании Елизавета II попросила отменить традиционный салют по случаю своего 94-го дня рождения, так как считает его неуместным на фоне пандемии коронавируса.


Фото: Reuters

Салют в честь монарха звучит ежегодно 21 апреля и является неотъемлемой частью праздничных мероприятий. За 68 лет правления Елизаветы II он не отменялся ни разу.

Букингемский дворец сообщает, что в этом году королева ограничится символическим празднованием в узком кругу, но опубликует свой традиционный пост в социальных сетях.

Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года. Однако официально день рождения монарха отмечается в качестве национального праздника в Великобритании во вторую субботу июня.

В этот день проводится парад гвардейцев (Trooping the Colour) — торжественный развод караулов с выносом знамени гвардейского полка, который несет караульную службу в Букингемском дворце.

Ранее сообщалось, что в этом году Trooping the Colour не состоится из-за эпидемии Covid-19.

Почему два дня рождения?

Эта традиция восходит к временам Георга Второго и обязана своим появлением вечной проблеме дождливой британской погоды.

Георг Второй, родившийся в ноябре, считал, что это время года — не самое подходящее для парадов и прочих торжеств под открытым небом.

Поэтому он в 1748 году решил совместить свой день рождения с ежегодным военным парадом, проводившимся летом.

Эта традиция сохранилась и по сей день. Все британские монархи получают возможность иметь «государственный» день рождения, и королева Елизавета Вторая, хоть и родилась 21 апреля, выбрала для официальных церемоний июнь.

 
 
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Салют в честь монарха звучит ежегодно 21 апреля и является неотъемлемой частью праздничных мероприятий. За 68 лет правления Елизаветы II он не отменялся ни разу.
 
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