Сергей Новиков: хочу высказать слова благодарности всем медицинским работникам и пожелать им здоровья и сил

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Все будет хорошо! Известные артисты, спортсмены и медики призывают белорусов сплотиться в борьбе с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Важно, чтобы в это непростое время каждый позаботился о себе и своих близких, а также прислушался к рекомендациям врачей.





Сергей Новиков, серебряный призер Олимпийских игр 2010 года:

Добрый день. Хочу высказать слова благодарности всем медицинским работникам и пожелать им здоровья и сил справиться со всеми задачами в это напряженное время. Ну а всем нам пожелаю не забывать про средства профилактики. Оставайтесь здоровыми, берегите себя.





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