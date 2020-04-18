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Сергей Новиков: хочу высказать слова благодарности всем медицинским работникам и пожелать им здоровья и сил

18.04.2020 18:00 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Все будет хорошо! Известные артисты, спортсмены и медики призывают белорусов сплотиться в борьбе с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Важно, чтобы в это непростое время каждый позаботился о себе и своих близких, а также прислушался к рекомендациям врачей.

Сергей Новиков: хочу высказать слова благодарности всем медицинским работникам и пожелать им здоровья и сил

Сергей Новиков, серебряный призер Олимпийских игр 2010 года:
Добрый день. Хочу высказать слова благодарности всем медицинским работникам и пожелать им здоровья и сил справиться со всеми задачами в это напряженное время. Ну а всем нам пожелаю не забывать про средства профилактики. Оставайтесь здоровыми, берегите себя.

Сергей Новиков: хочу высказать слова благодарности всем медицинским работникам и пожелать им здоровья и сил

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Новости Беларуси. Все будет хорошо! Известные артисты, спортсмены и медики призывают белорусов сплотиться в борьбе с коронавирусом, сообщили в программе Новости...
 
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