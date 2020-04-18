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Василиса Марзалюк: всё проходит, и вирус тоже пройдёт. Важно не поддаваться панике и следовать простым рекомендациям врачей
18.04.2020 18:00 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Все будет хорошо! Известные артисты, спортсмены и медики призывают белорусов сплотиться в борьбе с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Важно, чтобы в это непростое время каждый позаботился о себе и своих близких, а также прислушался к рекомендациям врачей.
Василиса Марзалюк, многократный призер чемпионатов мира по борьбе:
Огромное спасибо тем людям, которые находятся на передовой!
Сохраним оптимистический настрой, будем распространять надежду – мы обязательно победим, потому что вместе мы сила!
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Василиса Марзалюк: всё проходит, и вирус тоже пройдёт. Важно не поддаваться панике и следовать простым рекомендациям врачей
Новости Беларуси. Все будет хорошо! Известные артисты, спортсмены и медики призывают белорусов сплотиться в борьбе с коронавирусом, сообщили в программе Новости...
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