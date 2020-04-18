Фоторепортаж: «Белавиа» выполнила первый за месяц рейс из Рима

встречал пассажиров. Первый самолет приземлился вчера в Национальном аэропорту и привез, кроме белорусов, немало украинцев и россиян, которые не могут попасть домой. Belsat.euпассажиров.

У выхода 1-2 почти нет встречающих пассажиров, зато много таксистов, которые сразу каждому предлагают везти к украинской и российской границам. Оно и понятно: из дверей аэропорта выходит немало иностранцев. Украинец Владимир с дочерью Богданой должны были прилететь в Киев еще 15 марта. Но в итоге: три отмененных рейса и месяц строгого карантина на юге Италии.





«Украина о нас забыла, хорошо, что братья-белорусы нам помогают вернуться. Сейчас будем пытаться заказать такси до границы», – говорит Владимир. Рядом таксисты предлагают очень гибкие расценки к пункту пропуска Новая Гута: у кого-то 50 евро за человека, у кого-то – 200 рублей в независимости от количества людей.

Из самолета пассажиров выпускали по несколько человек, внутри проверяли температуру, у кого она была повышенная – отводили в сторону. Все пассажиры сдавали мазки на коронавирус и заполняли бумаги с требованием о двухнедельной самоизоляции. Белоруску Светлану Кораду такая перспектива совсем не напугала. Женщина с двумя детьми была на карантине с 9 марта..

«Мы были на карантине полтора месяца на чужбине, поэтому нам 14 дней просидеть на родине – в удовольствие. Хуже, чем я видела, уже не будет. Мы даже в магазин не выходили, пользовались доставкой или соседи помогали. Очень страшно, потому что понимаешь, что ты не защищен: зуб болит и будешь лечить его дома народными средствами», – говорит женщина.









Светлана переехала в Италию два года назад и имела свое небольшое дело: работала массажисткой в регионе Ломбардия (регион с наибольшим количеством больных). Но из-за эпидемии потеряла и работу, и брак.





«Будем разводиться с итальянским мужем. Как говорят: друг познается в беде. В моем случае муж познается в беде». Теперь женщина навсегда вернулась в Минск и с облегчением и радостью говорит, что родина ей придаст сил пережить смутные времена.





Все пассажиры выходят в масках, кто-то еще и в перчатках. Музыкант из России Татьяна надеялась в Италии записать проект, но из-за невозможности передвигаться по стране, вынуждена была ждать. Пока ждала, начала заканчиваться виза.





«Я оставила в МИД заявку на возвращение и должен был быть самолет 15-го. Я на него не попадала, но и его отменили. Что делать неясно: российское посольство молчит. Хорошо, что в Минске имею отдельное жилье, поэтому смогу пересидеть здесь 14 дней», – говорит девушка.





Аэропортные таксисты, у которых значительно сократился объем работы из-за отмены рейсов, сразу окружают прилетевших. С небывалыми ценами: 60 рублей к центру столицы и даже 130 рублей.





«Это же вам не какое-то там YandexTaxi, поедете с комфортом, у меня машина бизнес-класса», – комментирует свои расценки один из таксистов.





Стоимость официального трансфера от аэропорта до любой точки Минска – от 40 рублей.





Фото: Ирина Ареховская / Belsat.eu



