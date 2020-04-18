|
Вице-премьер Петришенко посетил РНПЦ эпидемиологии и микробиологии
18.04.2020 18:11 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко поддержал медиков на местах.
Игорь Петришенко приехал в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, где за сутки делают от тысячи до полутора тысяч тестов на коронавирус. И за почти три месяца успели провести более 35-ти тысяч исследований, чтобы определить болеет человек или нет. Персонал, как отметил вице-премьер, обеспечен всеми необходимыми средствами защиты. И, безусловно, они заслуживают поддержки – как материальной, так и моральной.
Кроме того, вице-премьер ознакомился с работой специалистов 11-й подстанции скорой медицинской помощи – безопасные условия для выездных бригад медиков обеспечены «от и до».
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко поддержал медиков на местах. Игорь Петришенко приехал в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, где за сутки делают от тысячи...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)