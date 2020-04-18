Вице-премьер Петришенко посетил РНПЦ эпидемиологии и микробиологии

Источник материала: ОНТ

Вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко поддержал медиков на местах.





Игорь Петришенко приехал в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, где за сутки делают от тысячи до полутора тысяч тестов на коронавирус. И за почти три месяца успели провести более 35-ти тысяч исследований, чтобы определить болеет человек или нет. Персонал, как отметил вице-премьер, обеспечен всеми необходимыми средствами защиты. И, безусловно, они заслуживают поддержки – как материальной, так и моральной.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси: «Это такой стимулирующий элемент, это забота, это подход государства, что врачей в сложную минуту тоже поддерживают. Мы видим их самоотверженный труд. Действительно, никто не дрогнул, никто не ушел в отпуск, никто не написал заявление. То есть все на своих рабочих местах. И те элементы, которые иногда вбрасываются в прессу, что, дескать, тут повально все болеют, все заявления написали, абсолютно это не подтверждается, это не соответствует действительности. Люди осознанно, мотивированно осуществляют, не считаясь со своим личным временем. И дух такой именно медицинского братства в нашей стране очень развит, и он помогает, и мы преодолеем эти все элементы, которые связаны с инфекционными заболеваниями».

Кроме того, вице-премьер ознакомился с работой специалистов 11-й подстанции скорой медицинской помощи – безопасные условия для выездных бригад медиков обеспечены «от и до».

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