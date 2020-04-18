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Сильны в математике! Белорусы начали собирать деньги на калькуляторы для Минздрава
18.04.2020 18:10 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Калькулятор. Хотя бы такой.
Динамика распространения COVID-19 в Беларуси такова, что 18 апреля количество подтверждённых случаев коронавируса должно было перевалить за 5 тысяч. Однако Минздрав Беларуси опубликовал неточные статистические данные, из которых вычислить общее количество подтверждённых случаев невозможно. В ведомстве забыли посчитать пациентов с лёгкой формой коронавирусной инфекции, которые находится на амбулаторном лечении, пишет
Так или иначе, белорусы решили не строить теорий заговора. Они поняли, что у Минздрава есть какие-то проблемы с подсчётом данных, и предложили всем неравнодушным скинуться чиновникам на калькуляторы! Для этого стендап-комик Дмитрий Нарышкин начал крауд-кампанию на
Правда, калькуляторы для чиновников всё же оказались ироничным предлогом. Все вырученные деньги Нарышкин обещает передать проекту bycovid19 — на закупку средств индивидуальной защиты для белорусских медиков.
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Калькулятор. Хотя бы такой.
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