ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Сильны в математике! Белорусы начали собирать деньги на калькуляторы для Минздрава

18.04.2020 18:10 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Калькулятор. Хотя бы такой.

Динамика распространения COVID-19 в Беларуси такова, что 18 апреля количество подтверждённых случаев коронавируса должно было перевалить за 5 тысяч. Однако Минздрав Беларуси опубликовал неточные статистические данные, из которых вычислить общее количество подтверждённых случаев невозможно. В ведомстве забыли посчитать пациентов с лёгкой формой коронавирусной инфекции, которые находится на амбулаторном лечении, пишет euroradio.fm Или не захотели их посчитать. Или потеряли контроль над ситуацией и не смогли этого сделать.



Так или иначе, белорусы решили не строить теорий заговора. Они поняли, что у Минздрава есть какие-то проблемы с подсчётом данных, и предложили всем неравнодушным скинуться чиновникам на калькуляторы! Для этого стендап-комик Дмитрий Нарышкин начал крауд-кампанию на сайте MolaMola.by.

Правда, калькуляторы для чиновников всё же оказались ироничным предлогом. Все вырученные деньги Нарышкин обещает передать проекту bycovid19 — на закупку средств индивидуальной защиты для белорусских медиков.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости
 
Василиса Марзалюк: всё проходит, и вирус тоже пройдёт. Важно не поддаваться панике и следовать простым рекомендациям врачей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

17.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
18.04.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика