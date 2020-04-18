Сильны в математике! Белорусы начали собирать деньги на калькуляторы для Минздрава

euroradio.fm Или не захотели их посчитать. Или потеряли контроль над ситуацией и не смогли этого сделать. Динамика распространения COVID-19 в Беларуси такова, что 18 апреля количество подтверждённых случаев коронавируса должно было перевалить за 5 тысяч. Однако Минздрав Беларуси опубликовал неточные статистические данные, из которых вычислить общее количество подтверждённых случаев невозможно. В ведомстве забыли посчитать пациентов с лёгкой формой коронавирусной инфекции, которые находится на амбулаторном лечении, пишетИли не захотели их посчитать. Или потеряли контроль над ситуацией и не смогли этого сделать.













сайте MolaMola.by. Так или иначе, белорусы решили не строить теорий заговора. Они поняли, что у Минздрава есть какие-то проблемы с подсчётом данных, и предложили всем неравнодушным скинуться чиновникам на калькуляторы! Для этого стендап-комик Дмитрий Нарышкин начал крауд-кампанию на





Правда, калькуляторы для чиновников всё же оказались ироничным предлогом. Все вырученные деньги Нарышкин обещает передать проекту bycovid19 — на закупку средств индивидуальной защиты для белорусских медиков.