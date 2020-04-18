Вопросы благоустройства, транспортного обеспечения, капремонта домов. Субботнюю прямую линию с жителями Гродненщины провел заместитель председателя облисполкома Владимир Дешко

Источник материала: Вороновская газета





На прямую линию поступило около 40 звонков, практически все из Гродно. Поднимались вопросы работы жилищно-коммунального хозяйства города, организации движения городского пассажирского транспорта, качества работ на капитальных ремонтах многоэтажных домов.

Микрорайон индивидуальной жилой застройки Зарица разрастается, а транспортное обеспечение его на нынешнем этапе не удовлетворяет жителей. Они просили продлить существующие автобусные маршруты в глубь новой застройки. На улицах с гравийным покрытием назрела необходимость обустройства пешеходных дорожек и их освещения в темное время суток. Изучить ситуацию и принять решение поручено Гродненскому горисполкому.

Есть нарекания горожан на работу треста «Гродногорстрой» по капитальному ремонту жилого фонда. Жителей улиц Пестрака и Ленина не устраивает качество выполненных работ: капитальное обновление домов силами РСУ треста на этих улицах завершилось, однако осталось множество недоделок, не до конца проведено благоустройство дворовых территорий.

Жители улицы Курчатова поблагодарили власти за активное ведение работ по благоустройству прудов в сквере. Горожане также предложили свои варианты обустройства здесь зоны отдыха.

По инициативе многих ЖСПК и товариществ собственников в областном центре для наведения порядка во дворах домов предлагается обустроить автостоянки и установить на въездах шлагбаумы. Это тема далеко не новая, количество обращений в горисполком увеличилось. Многие председатели обращаются уже с готовыми проектными наработками. Обратившимся по этому вопросу на прямую линию в облисполком гродненцам разъяснили ситуацию работники управления жилищно-коммунального хозяйства облисполкома: отправлен запрос в соответствующее министерство, где разработают алгоритм возведения таких объектов, после чего будет принят законодательный акт.

Ситуация с коронавирусом на нынешней прямой линии не поднималась. Лишь один звонивший поинтересовался новыми подходами в лечении пневмонии. Подробные разъяснения дала представитель главного управления здравоохранения облисполкома. Ситуация с коронавирусом на Гродненщине находится под постоянным контролем, принимаемые меры дают положительный результат. Многое зависит от высокой самодисциплины людей во время проведения противоэпидемических мероприятий, соблюдению санитарной безопасности.

Жители деревни Хвойняны Гродненского района обратились с просьбой в курсирующих по деревням автолавках установить платежные терминалы, чтобы была возможность расплачиваться за покупки банковскими карточками.

На все вопросы, поступившие на прямую линию, граждане получили ответы.

Николай ШЛЫК

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