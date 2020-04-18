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В клиниках Беларуси остаются 3282 человека с коронавирусом. После лечения выписаны 458 пациентов

18.04.2020 19:58 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси уже проведено более 92,7 тысячи тестов на коронавирусную инфекцию. Для этого задействованы 25 лабораторий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В клиниках Беларуси остаются 3282 человека с коронавирусом. После лечения выписаны 458 пациентов

Также известно, что на данный момент в клиниках страны остаются 3282 человека с COVID-19. После лечения выписаны 458 пациентов. В отношении 510 проводится уточняющая диагностика. Часть людей находится на амбулаторном лечении.

Белорусские медики призывают провести большие выходные дома

Умерли 45 пациентов с хроническими заболеваниями и выявленной коронавирусной инфекцией.

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Новости Беларуси. В Беларуси уже проведено более 92,7 тысячи тестов на коронавирусную инфекцию. Для этого задействованы 25 лабораторий, сообщили в программе Новости...
 
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