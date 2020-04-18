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Церемония схождения Благодатного огня в Иерусалиме прошла без паломников
18.04.2020 19:58 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
18 апреля в Иерусалиме прошло одно из важнейших событий христианского мира – в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ежегодно тысячи христиан становятся свидетелями этого чуда, однако в этот раз из-за пандемии коронавируса паломники не присутствовали.
Специальными авиарейсами Благодатный огонь – символ нерукотворного света Воскресения Христова – доставят по всему миру. Самолетам разрешили приземлиться в аэропорту Бен-Гурион.
Отправится рейс с Благодатным огнем и в Беларусь. По прибытии его развезут по всем храмам страны, в том числе и в Жировичский монастырь, где этим вечером состоится пасхальное богослужение.
Храм Гроба Господня сейчас закрыт на карантин, верующим запрещено посещать службы. Однако за схождением Благодатного огня можно было наблюдать онлайн в ходе прямых трансляций.
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18 апреля в Иерусалиме прошло одно из важнейших событий христианского мира – в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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