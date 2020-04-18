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Церемония схождения Благодатного огня в Иерусалиме прошла без паломников

18.04.2020 19:58 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

18 апреля в Иерусалиме прошло одно из важнейших событий христианского мира – в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Церемония схождения Благодатного огня в Иерусалиме прошла без паломников

Ежегодно тысячи христиан становятся свидетелями этого чуда, однако в этот раз из-за пандемии коронавируса паломники не присутствовали.

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Специальными авиарейсами Благодатный огонь – символ нерукотворного света Воскресения Христова – доставят по всему миру. Самолетам разрешили приземлиться в аэропорту Бен-Гурион.

Церемония схождения Благодатного огня в Иерусалиме прошла без паломников

Отправится рейс с Благодатным огнем и в Беларусь. По прибытии его развезут по всем храмам страны, в том числе и в Жировичский монастырь, где этим вечером состоится пасхальное богослужение.

Телеканал СТВ покажет пасхальное богослужение из Жировичского монастыря. Полное расписание трансляций

Храм Гроба Господня сейчас закрыт на карантин, верующим запрещено посещать службы. Однако за схождением Благодатного огня можно было наблюдать онлайн в ходе прямых трансляций.

Церемония схождения Благодатного огня в Иерусалиме прошла без паломников

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18 апреля в Иерусалиме прошло одно из важнейших событий христианского мира – в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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