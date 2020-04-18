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«Все должны быть в масках». Родители удивлены условиями, на которых их детей ждут в школах

18.04.2020 20:52 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

20 апреля дети должны вернуться к учебе — так в четверг решил президент. Минобр позже пояснил: кто хочет, может учиться дистанционно, остальных ждут в школах. Здесь планируют проводить соответствующие противоэпидемические мероприятия, чтобы не допустить распространения коронавируса. Правда, некоторые из них удивили белорусских родителей.

«Все должны быть в масках». Родители удивлены условиями, на которых их детей ждут в школах

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Уважаемые родители. У детей, которые придут в понедельник в школу, перед уроками обязательно измерят температуру. Весь день — и на уроках, и на переменах — дети должны быть в масках. У каждого из учащихся должны быть личные антисептики для обработки рук», — такие или похожие сообщения получили в пятницу и субботу родители многих минских школ. В редакции TUT.BY есть более десятка скриншотов сообщений от классных руководителей в родительских чатах с таким содержанием. Требования от администраций пришли как родителям первоклашек, так и старшей школе.

— Моя дочь в первом классе. Я не представляю, как заставить семилетку в принципе надеть маску — не то что просидеть в ней несколько часов. А ведь ее еще нужно менять — станет первоклашка за этим следить? Сама ношу маску, потому что вынуждена ездить на работу на общественном транспорте, — и знаю, что в медицинской одноразовой маске достаточно некомфортно дышать даже взрослому, не то что ребенку, — рассказывает минчанка Ирина.

Женщина говорит, что чат их класса второй день гудит на тему того, что их дети — а в школу в понедельник пока собираются около 10 первоклашек из 29 — будут делать с масками и антисептиками.

— Родители смеются — но это на самом деле не смешно, — что вначале дети вытрут масками полы, руки и лица друг друга, потом распылят в глаза антисептики или попробуют их на вкус… Это же дети! И кто за это будет отвечать? Кому все это нужно?

Александр в воскресенье собирается идти в аптеку за марлевой маской для своей дочери — восьмиклассницы одной из минских школ.

— Классная написала: антисептики и маски будет проверять на входе дежурный педагог, кто не соблюдает правила — может быть не допущен к занятиям. Дочь сегодня попробовала походить дома в медицинской — говорит, дышать плохо и очки запотевают через минуту. Точно знаю, снимет, как только выйдет из моего поля зрения. Купим марлевую, может, она лучше «дышит».

«Все должны быть в масках». Родители удивлены условиями, на которых их детей ждут в школах

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Насколько я знаю, администрации нашей школы прислали очень расплывчатые указания: мол, детей нужно рассадить по одному, в столовой следить, чтобы не контактировали с другими классами, все должны соблюдать масочный режим, — рассказывает педагог одной из столичных гимназий на условиях анонимности. — Вот только мне до сих пор никто не пояснил, как рассадить по одному класс из 28 человек — если бы они все вдруг решили 20 числа начать учиться очно. И что такое масочный режим, тоже не объяснили: кто должен быть в масках? я? дети? и мы, и дети? Администрация попросила: предупредите родителей, чтобы у каждого все было. В моем 5-м классе на учебу в понедельник, судя по опросу в чате, собирается 1 человек. Ну, как-нибудь справимся.

В конце недели TUT.BY в Министерстве образования поясняли, что по школам действительно разослали правила организации учебного процесса: каждый класс должен учиться в собственном кабинете, рассаживаться за партами нужно по одному и пользоваться только своими принадлежностями, на переменах школьникам рекомендуют избегать телесных контактов, регулярно пользоваться антисептиком и соблюдать основные правила масочного режима. Как это все организовать — решит руководитель каждого учреждения образования.

Напомним, после того как по этой теме высказался Александр Лукашенко (он считает, что детям пора возвращаться в школы, Минздрав высказывает более осторожное мнение), Минобр принял решение, что с понедельника дети возвращаются на занятия. Речь идет о том, что с 20 апреля школы готовы начать образовательный процесс в прежнем режиме. С этого дня начинается четвертая четверть.

TUT.BY, кстати, спрашивал вас, дорогие читатели, пойдут ли ваши дети в школу 20 августа. И вот какие результаты опроса — а свое мнение высказали почти 37 тысяч человек, — мы получили.

«Все должны быть в масках». Родители удивлены условиями, на которых их детей ждут в школах

Если родители решат не отпускать своих детей в школу, то они могут написать заявление, объясняли в Минобре. В таком случае школьники будут получать индивидуальные задания от учителей и выполнять их. По сути, система будет работать так же, как и до начала каникул.

Переносить окончание учебного года пока не планируется. Он должен завершиться 30 мая.

Напомним, в последние дни в Беларуси регистрируется около 500 новых случаев заболевания коронавирусом каждый день. Пик эпидемии в стране ожидается в конце апреля — начале мая.

 
 
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  20 апреля дети должны вернуться к учебе — так в четверг решил президент. Минобр позже пояснил: кто хочет, может учиться дистанционно, остальных ждут в школах....
 
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